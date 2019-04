In diesen Orten hat es am meisten leere Wohnungen

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: So viele freie Wohnungen gab es noch nie. Das Problem: Sie befinden sich an den falschen Orten. 72'300 Einheiten stehen leer. Das sind rund doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor (37'400), wie aus dem neusten Immo-Monitoring von Wüest Partner hervorgeht. Kommt hinzu: Die Immo-Experten gehen davon aus, dass im laufenden Jahr 53'000 neue Wohnungen gebaut werden, zwei Drittel sind Mietobjekte. «Es ist durchaus möglich, dass die Zahl der freien Wohnungen in diesem Jahr auf über 80'000 anwächst», sagte der Immo-Experte Robert Weinert zu 20 Minuten.

Im Jahr 2018 wurden Baubewilligungen für 30'600 Mietobjekte erteilt. Sollte der Staat den Wohnungsbau je nach Region über die Bewilligungspraxis regulieren? «Auf keinen Fall» sagt Robert Weinert, Immobilienexperte bei Wüest Partner. Mit etwas Zeitverzögerung werde sich der Markt selbst regulieren. «Beim Immobilienmarkt ist alles mit einer gewissen Trägheit verbunden», so Weinert weiter. Mittelfristig dürfte sich die Neubautätigkeit wieder dem Nutzermarkt anpassen.



Die Nationalbank warnt ständig vor einer Überhitzung des Immobilienmarktes und hat für Banken die Eigenmittelanforderungen für Hypothekarkredite unlängst verschärft. Zudem forderte des Finanzdepartement letzte Woche höhere Eigenmittelvorschriften für Wohnrenditeliegenschaften, um die Widerstandsfähigkeit der Banken im Krisenfall zu stärken. (sas)

Die Leerstandsquote ist je nach Region höchst unterschiedlich: Während in der Stadt Zürich nur 0,2 Prozent, in Vernier GE nur 0,1 Prozent und in Horw LU 0,0 Prozent der Wohnungen frei sind, beträgt die Leerstandsziffer in Oftringen AG 10 Prozent. Das zeigt eine Auswertung, die Wüest Partner aufgrund von Schätzungen exklusiv für 20 Minuten erstellt hat (siehe Diashow). Oftringen zählt rund 13'000 Einwohner und ist 60 Kilometer von Zürich entfernt, die ÖV-Reisezeit mit Bus und Zug beträgt etwas mehr als eine Stunde.

Man zieht nur fürs Haus aufs Land

Auf Rang zwei im Ranking liegt Le Locle. Hier beträgt die Leerstandsziffer 7,9 Prozent. Die Pendelzeit bis in den Kantonshauptort Neuenburg beträgt rund 40 Minuten. Auf Rang drei befindet sich die Seeländer Gemeinde Lyss. Hier beträgt die Leerstandsziffer 7,7 Prozent, 355 Wohnungen warten auf neue Mieter.

Sind die ländlichen Regionen zu wenig attraktiv? Nicht unbedingt. «Wer ein Einfamilienhaus will, ist bereit, grössere Pendeldistanzen auf sich zu nehmen», sagt Weinert. Für Mietwohnungen würden die meisten weder hohe Reisekosten noch den täglichen Pendlerstress akzeptieren.

Anlagenotstand befeuert Wohnungsbau

Das Wachstum in der Baubranche ist laut der Studie grösstenteils «künstlich». Will heissen: Die Negativzinsen führen dazu, dass grosse Investoren wie etwa Pensionskassen stark in Mietwohnungen investieren. «Im aktuellen Niedrigzinsumfeld gibt es wenig Alternativen», so Weinert. Wieso weichen die Investoren in ländliche Regionen aus? «Dort gibt es noch ungenutztes Bauland. Wer viel Geld in Immobilien pumpen will, kann das nicht immer über verdichtetes Bauen in urbanen Zentren tun», so Weinert.

Die Anzahl der Baugesuche für Mietwohnungen ist im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal schweizweit um 3,6 Prozent angestiegen. Markant war die Zunahme in den fünf Grosszentren Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich. Hier wurden total Baugesuche für 5300 Einheiten eingereicht, was einer Zunahme von knapp 60 Prozent entspricht. Noch nie seit Beginn der systematischen Beobachtungen wurden mehr Gesuche für grossstädtische Mietwohnungen eingereicht. Das liegt auch am staatlich geförderten Bau von «bezahlbaren» Wohnungen, oft in Zusammenarbeit mit Genossenschaften oder Stiftungen.

In den Städten wird es ab 2020 besser

In den Städten dürfte sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt laut Wüest Partner ab 2020 etwas entspannen. 2018 sind in Zürich 2900 neue Mietobjekte entstanden, so viele wie seit 1960 nicht mehr. Andererseits erhöht sich dadurch das Risiko für Leerstände in den Regionen, die sich ein Stück weg von den Wirtschaftsmetropolen befinden. Klar ist: Das Überangebot drückt die Mieten nach unten. Wüest Partner geht 2019 von einem schweizweiten Rückgang von 1,9 Prozent aus.