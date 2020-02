In diesen Städten ist die Wohnung am günstigsten

Die Stadt Zürich ist zum Wohnen ein teures Pflaster. Mit Pendeln lassen sich allerdings jährlich mehrere Tausend Franken sparen. In vielen Städten, die in Pendlerdistanz zu Schweizer Ballungszentren liegen, kostet die Miete massiv weniger. Das zeigt eine Analyse der Vergleichsplattform Comparis.

So ist Zürich von Olten, Frauenfeld und Aarau mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) in 30 bis 40 Minuten erreichbar. Dort liegen die Medianpreise für die Miete einer 3,5-Zimmer-Wohnung bei 1540, 1590 und 1670 Franken. In Zürich hingegen werden 2500 Franken fällig.

12'000 Franken weniger Miete

Rund eine Stunde mit dem ÖV von Zürich liegen Solothurn und Schaffhausen. Hier kostet die Medianmiete rund 1500 Franken. Laut Frédéric Papp ist das Sparpotenzial erheblich. «Wer in Schaffhausen wohnt und in Zürich arbeitet, spart für eine 3,5-Zimmer-Wohnung 12'000 Franken pro Jahr an Mietkosten», sagt der Finanzexperte von Comparis. Im Gegenzug würden allerdings Zeit und Kosten fürs Pendeln anfallen.

Weniger deutlich sind die Preisunterschiede im Vergleich zur Stadt Zürich innerhalb des Kantons. Dennoch kann sich Pendeln lohnen: Die Mietpreise in den Städten Wetzikon, Winterthur, Wädenswil, Uster, Dübendorf, Dietikon und Horgen liegen zwischen 1840 und 2100 Franken.

Mieterparadies La Chaux-de-Fonds

Betrachtet man die Mieten in der ganzen Schweiz, ist laut Analyse La Chaux-de-Fonds das Mieterparadies: Für eine 3,5-Zimmer-Wohnung bezahlt man einen Medianpreis von 1180 Franken (siehe Grafik unten). Das ist im Vergleich zu Zürich und Zug weniger als die Hälfte. Bei fast allen Wohnungsgrössen kommt man in der Neuenburger Stadt am günstigsten weg.

Mietpreise von 3,5-Zimmer-Wohnungen in Schweizer Städten (Quelle: Comparis):



Den Grund dafür sieht Experte Papp in der geographischen Lage der Uhrenstadt und im tiefen Einkommensniveau. Doch günstig wohnen bedeute nicht automatisch, mehr Geld im Portemonnaie zu haben. So zählen im Kanton Neuenburg die Steuersätze schweizweit zu den höchsten. Fakt ist: «Wer um Schweizer Grossstädte einen Bogen macht, spart jährlich mehrere Tausend Franken Miete», so Papp.

1 Zimmer für 625 Franken

Auch Singles wohnen in La Chaux-de-Fonds am günstigsten: Eine 1-Zimmer-Wohnungen kostet 625 Franken. In Wil SG, Siders VS, St. Gallen und Biel fallen je rund 700 Franken an. Für eine Wohnung mit 4,5 Zimmern sind wiederum Zürich und Zug am teuersten. Die Miete liegt für diese Grösse bei über 3000 Franken, in La Chaux-de-Fonds sind es 1500 Franken.

Für die Analyse hat Comparis die Mietpreise von Wohnungen mit 1 bis 6,5 Zimmern in über 30 Schweizer Städten inklusive Agglomerationsgemeinden ab 20'000 Einwohnern sowie von ausgewählten Städten mit weniger als 20'000 Einwohnern betrachtet.

