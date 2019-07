Vermieter will Wohnungen über Influencer loswerden

Sie räkeln sich auf den Betten, spielen mit einem Hund im Wohnzimmer oder stehen lächelnd neben einer Kommode: So werben die ehemalige Freestyle-Skifahrerin Mirjam Jäger, die Stylistin Luisa Rossi und der Schauspieler und Tänzer Marco Andre Da Silva für die Wohnungen der Privera AG.

Für 343 neue Wohnungen auf dem «Im Guss»-Areal im Norden von Bülach sucht die Immobiliendienstleisterin Mieter. «Viele Schweizer suchen im Internet nach neuen Wohnungen. Aktionen auf Social Media sind daher sehr geeignet, um die Aufmerksamkeit von interessierten Mietern zu gewinnen», erklärt Katharina Bornhauser, Fachverantwortliche Kommunikation Privera AG.

Die drei Influencer sollen nun die Wohnungen ihren Followern auf Instagram schmackhaft machen. Mit dem Zug sind die Wohnungen vom Zürich Hauptbahnhof rund 30 Minuten entfernt. Und eine 3,5-Zimmer Wohnung kann ab monatlich 2100 Franken gemietet werden. Doch ein Blick auf die Profile der Influencer zeigt: Noch ist nichts vom Wohnungsmarketing zu sehen.

1000 Franken für einen Post

«Die ersten Posts gehen nächste Woche online», erklärt Germina Preses, Social-Media-Managerin der PR-Agentur Flowcube. Sie leitet die Influencer-Kampagne im Namen von Privera. Gestartet wird die Aktion mit einem Foto und einem Video pro Influencer.

Ein Team vom Möbelhaus Pfister hat dafür drei Wohnungen auf dem «Im Guss»-Areal in verschiedenen Stilen eingerichtet. Wie sich die Influencer für die Wohnungen in Szene setzen, bestimmen sie selbst. Was die drei Influencer bei ihrem Einsatz verdienen, will Preses nicht bekanntgeben. «Die Entschädigung hängt von der Art und Anzahl der Follower, dem Timing sowie den Wünschen des Kunden und vom Aufwand ab», sagt Preses.

Laut Branchenkennern können erfolgreiche Schweizer Influencer mit etwa 1000 Franken pro Post rechnen. Luisa Rossi und Marco Andre Da Silva haben beide über 10'000 Follower. Mirjam Jäger folgen sogar über 30'000 Personen. Die bezahlten Posts der Immobilienfirma werden die drei Influencer mit #ad – sprich als Werbung, kennzeichnen.

Wohnungen auf dem Land haben es schwerer

«Mit Influencern Wohnungen anzupreisen, ist eine Möglichkeit, um digital affine Mieter zu erreichen», sagt Robert Weinert, Immobilienexperte bei Wüest Partner. Ob die Strategie langfristig erfolgreich ist, lasse sich aber noch nicht sagen.

«Letztlich ist neben Preis und Ausstattung die Lage der Wohnung ausschlaggebend, ob sie attraktiv für die Mieter ist.» Je abgelegener die Immobilie liege, desto schwieriger sei es, neue Mieter zu finden.

Auch leere Immobilien lohnen sich für Investoren

«Das Problem ist, dass es im Moment zu viele Wohnungen und zu wenig neue Mieter gibt», erklärt Weinert. So standen gemäss Bundesamt für Statistik letztes Jahr 72'294 Wohnungen in der Schweiz leer. Deshalb setzten Vermieter vermehrt auf eine kreative Vermarktung ihrer Objekte: Sie locken mit Gutscheinen, ÖV-Abos und mietfreier Zeit.

Doch warum werden weiterhin neue Wohnungen gebaut, wenn die Mieter fehlen? «Für Investoren ist es immer noch rentabel, in Immobilien zu investieren, auch wenn diese teilweise leer bleiben», sagt Weinert. Grund dafür sei das Tiefzinsumfeld: Derzeit lassen sich im Immobilienmarkt höhere Renditen erzielen als bei vergleichbaren Anlagealternativen.