Interio zeigt «begehbaren Onlineshop»

Das Möbelhaus Interio will mit einem neuen Filialkonzept den Umsatzschwund stoppen. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen bezeichnete das Konzept als «die Zukunft von Interio» bei der Wiedereröffnung der Filiale in Spreitenbach. Einen «begehbaren Onlineshop» nennt Michel Keller, CEO der Migros-Tochter, den Pilot-Laden, der am Dienstag die Tore öffnete.

155 Millionen Franken Umsatz

Der von der Globus-Gruppe gegründete Möbelhändler gehört seit 1997 der Migros. Seit 2008 sinkt der Umsatz von Interio allerdings ungebrochen. 2017 waren es 155 Millionen Franken. Zehn Jahre zuvor schrieb die Möbelkette noch fast 300 Millionen Franken Umsatz. Der CEO Michel Keller hofft, dass es dank der Umstrukturierung jetzt wieder bergauf geht.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist, dass der Laden gleich wie der Onlineshop des Unternehmens aufgebaut ist – von den Abteilungen über das Farbkonzept bis zu den Beschriftungen. So sollen sich Kunden besser zurechtfinden, wenn sie Produkte zuerst online gesehen haben.

Als Inspiration für den Umbau hat die Migros-Tochter das sogenannte Webrooming genommen, wie das Unternehmen mitteilt. Kunden informieren sich oft sehr genau online, bevor sie Produkte im Laden besichtigen und allenfalls kaufen. Interio will nun auch vor Ort möglichst viele Informationen bieten. Dazu dienen etwa QR-Codes, Touch Displays und eine Augmented-Reality-App. Mit der App können Kunden auch schon bei sich zu Hause Möbel virtuell in die Wohnung einpassen und sich so einen ersten Eindruck verschaffen.

Fotorealistische Vorschau

Die Kette bietet weitere neue digitale Dienste. Viele davon sind allerdings kostenpflichtig. Die Möbel-Visualisierung etwa bietet Vorschläge für die Gestaltung des eigenen Wohnraums. Für 49 Franken erstellt Interio eine nach Eigenangaben fotorealistische Umsetzung der Neumöblierung. Kunden laden dazu ein Bild des zu möblierenden Raums hoch und wählen bis zu drei Möbel aus.

Kunden können zudem mit einem kostenlosen Stilfinder vorab mehr über den persönlichen Stil erfahren. Eine kostenpflichtige Option beinhaltet zudem professionelle Beratung. Die Kosten für die Beratung und die visuelle Umsetzung werden allerdings ab bestimmten Kaufbeträgen angerechnet, versichert Interio.

Eigene Produktlinie

Auch das Sortiment hat Interio überarbeitet. Ein Grossteil der Produkte im Laden sei neu, sagte CEO Michel Keller an der Eröffnung. Neu führt die Kette zudem eine eigene Produktelinie namens «Edition Interio». Damit wolle die Firma die aktuelle Formen- und Materialsprache mitprägen. Zum Teil seien die Stücke der Linie von Schweizer Designern wie Christophe Marchand oder dem Team von Atelier Oï entworfen.

Nicht nur bei der Migros, sondern auch bei Coop tut sich was im Möbelhandel: 20 Minuten hat erfahren, dass Coop die Marke Toptip durch eine neue namens Livique ersetzen will. Das Unternehmen dementierte diese Pläne zwar nicht, bestätigte sie aber auch nicht. Stattdessen verwies ein Sprecher von Coop auf eine für den September geplante Medienkonferenz.