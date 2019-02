Ist Roaming bei Swisscom jetzt wirklich gratis?

Die Swisscom hat im vergangenen Jahr in der Schweiz weniger Umsatz und Gewinn verzeichnet. Zudem wurden 541 Vollzeitstellen abgebaut. Swisscom-CEO Urs Schaeppi sagt im Interview mit 20 Minuten, dass er auch für das Jahr 2019 mit sinkendem Personalbestand rechnet. Sehen Sie das Interview im Video oben.

Eine Frage sollte der Konzernchef endlich klären: Schafft die Swisscom mit dem Abo In One Mobile Go wirklich die Roaming-Gebühren ab? Ja, findet Schaeppi: «Das Produkt können Sie in Europa als Flatrate nutzen. Mit 40 Gigabyte inkludierten Daten können Sie in Europa eigentlich endlos surfen und telefonieren.»

Der Konzernchef äusserte sich auch zu den Übernahmegesprächen zwischen Sunrise und UPC: «Die Swisscom ist gut aufgestellt, sodass wir auch mit so einer Wettbewerbssituation gut umgehen können.» Zu den Gerüchten, dass Vodafone den Schweiz-Eintritt plant, wollte Schaeppi allerdings nicht Stellung nehmen.