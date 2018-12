Lange Zeit hat US-Präsident Donald Trump keine Gelegenheit ausgelassen, die gut laufende Wirtschaft und den Börsenboom als seine eigene Leistung zu verkaufen. In seinen Augen hat er die USA «great again» gemacht und ist verantwortlich für das Wirtschaftswachstum von teilweise über 4 Prozent. Und auch den Dow-Jones-Rekord von über 26'000 Punkten in diesem Herbst reklamierte Trump für sich.

Umfrage Würden Sie für Donald Trump arbeiten wollen? Klar doch! Das wäre eine echte Herausforderung?

Damit er mich gleich wieder feuert? Sicher nicht!

Ich weiss, ihr müsst über ihn berichten. Aber ich wünsch mir trotzdem Trump-freie Weihnachten.

Im Dezember drehten die Börsen allerdings ins Minus. Am 24. Dezember stürzte der Dow-Jones-Index um fast 3 Prozent ab. Der Schweizer Leitindex SMI tauchte vor der Weihnachtspause auf den tiefsten Stand das Jahres. Gehandelt wurde an Weihnachten an Japans Börse, doch auch dort ging es bergab: Der Nikkei-Index tauchte am 25. Dezember um 5 Prozent und sank auf den niedrigsten Stand seit 20 Monaten.

Ist Trump schuld an der Börsen-Panik?

Der Dow-Jones-Index, der die grössten 30 US-Unternehmen umfasst, verlor in den letzten drei Monaten gegen 20 Prozent seines Werts. Obwohl sich der Dow am 26. Dezember wieder fing, befürchten Analysten, der Dezember 2018 könnte als der schwärzeste US-Börsenmonat seit 1931 in die Geschichte eingehen. Trump hat mit seiner Kritik an der US-Notenbank und mit dem Shutdown der US-Regierung die Unsicherheit noch verstärkt. «Der Markt ist besorgt über das, was in Washington passiert», sagte Vinay Pande, Stratege bei UBS Global Wealth Management, laut Reuters.

Was ist der eigentliche Auslöser?

«Die Korrektur an den Märkten begann schon Anfang Dezember. Hintergrund ist die Zinserhöhung der US-Notenbank sowie eine Verschlechterung der US-Konjunktur», sagt Anastassios Frangulidis, Chef-Stratege bei Pictet Asset Management Zürich, zu 20 Minuten. Investoren zweifelten in der Folge an den Unternehmensgewinnen. «Gewisse Investoren verlieren bei einer Korrektur rasch die Nerven, womit sich der Abwärtsbewegung noch verstärkt», erklärt Frangulidis. Laut dem Pictet-Chefstrategen führen Trumps Aussagen zu Nervosität, nicht aber zu Panik.

Welche Rolle spielt der Shutdown – und was ist das überhaupt?

Ein Teil der Regierungsgeschäfte liegt lahm, weil kein Budget für gewisse Ministerien vorhanden ist: Beamte wurden in die Zwangsferien geschickten, andere erhalten keinen Lohn. Trump lehnte das Haushaltsgesetz ab, weil kein Geld für die von ihm geforderte Mauer zu Mexiko bereitgestellt wurde. Er verlangt fünf Milliarden Dollar. «Für die Börsenentwicklung spielt der Shutdown eine untergeordnete Rolle», sagt Frangulidis. Solche Ereignisse dauerten eine bis zwei Wochen. Zudem hätten die Anleger bereits Erfahrung im Umgang damit. In Trumps Amtszeit ist dies schon der dritte Shutdown.

Trump hat auch den US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell massiv kritisiert. Warum?

Trumps Angst ist, die Notenbank könnte mit höheren Zinsen das für seine Politik so wichtige Wirtschaftswachstum abwürgen. Der US-Leitzins liegt mittlerweile im Bereich von 2,25 bis 2,5 Prozent. 2019 dürften zwei weitere Zinsschritte folgen. Trump hat die Fed bereits als «verrückt» bezeichnet und sie als «grössere wirtschaftliche Bedrohung als China» verunglimpft. Am 24. Dezember twitterte Trump, das einzige Problem der US-Wirtschaft sei die Notenbank. Die Fed sei wie ein Golfer, der nicht putten könne. «Die Finanzmärkte verstehen Trumps Kritik als Angriff auf die Unabhängigkeit der Notenbank. Und das ist keine gute Nachricht für die Investoren», sagt Frangulidis.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Dezember 2018

Trump erwog, den US-Notenbankpräsidenten zu entlassen. Könnte er das überhaupt?

Zwar haben Politiker auch schon in der Vergangenheit Notenbanken kritisiert, aber nie in der Art von Trump. Laut CNN hat Trump sogar erwogen haben, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen. Der Präsident habe Kabinettsmitglieder gefragt, ob er das Recht habe, Powell zu feuern. Trump hat Powell zwar eingesetzt, kann ihn aber nicht einfach in Eigenregie absetzen. Trump bräuchte dazu den Segen des Senats. Dieser Mechanismus wurde bewusst so gewählt, damit der US-Notenbankchef nicht von der Tagespolitik getrieben ist.

Wie geht es jetzt weiter und wie soll man sich als Anleger verhalten?

Das Umfeld dürfte laut Frangulidis schwierig bleiben. Während den letzten Jahren haben die Notenbanken die Wirtschaft mit Geld geflutet. Diese Liquidität wird nun zurückgefahren. «Inwieweit sich das hinzieht, ist unklar und hängt stark mit den Daten der US-Wirtschaft zusammen», sagt Frangulidis. Klar sei, dass es nach einem schwierigen Dezember auch einen schwierigen Start ins Jahr 2019 geben werde. «Rückläufige Liquidität bei sich abschwächender Konjunktur ist ein schlechtes Umfeld für Anleger, sagt Frangulidis. Ein langfristiger Investor solle seiner Strategie in guten und schlechten Zeiten folgen und nicht die Nerven verlieren, rät Frangulidis: «Die nächste Zeit wird nicht einfach.»

(sas)