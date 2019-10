«Entlassener CS-Manager ist nur ein Bauernopfer»

Die Credit Suisse (CS) hat am Dienstagmorgen den Untersuchungsbericht zur Bespitzelungsaffäre um Iqbal Khan präsentiert. Die Untersuchung wurde vom Verwaltungsrat bei den Homburger Rechtsanwälten in Auftrag gegeben und sollte klären, wer innerhalb der Bank alles von der Überwachung des ehemaligen CS-Angestellten gewusst hat.

Umfrage Würden Sie Ihr Geld weiterhin bei der Credit Suisse anlegen? Nach diesem Skandal? Ganz sicher nicht!

Ja klar, der Bankerzoff ist mir egal.

Ich habe noch nie Geld bei der Credit Suisse angelegt.

Ich bin verunsichert und warte wie es weitergeht.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Was steht in dem Bericht?

Laut Homburger wussten nur zwei CS-Angestellte von der Überwachung des Ex-Managers Iqbal Khan: Einerseits war das der Chief Operating Officer (COO) Pierre-Olivier Bouée, der den Auftrag zur Überwachung gegeben hatte. Laut der Credit Suisse handelt es sich bei der zweiten Person um den Head of Global Security Services, der den Auftrag von Bouée entgegennahm und ihn an ein Überwachungsunternehmen weitergab. Der Name des CS-Sicherheitschefs lautet Remo Boccali.

Welche Konsequenzen zieht die Credit Suisse?

Pierre-Olivie Bouée tritt als COO der Bank zurück. Auch Sicherheitschef Remo Boccali nimmt den Hut. Zudem will die Bank prüfen, wie man auf Führungsebene künftig verhindern kann, dass Aufträge wie die Überwachung von Khan erteilt und in die Tat umgesetzt werden.

Und was ist mit CEO Tidjane Thiam?

Er erfuhr erst am 18. September von der Überwachung, heisst es im Bericht. Dies, nachdem die Überwachung bereits abgebrochen worden war. Auch der Verwaltungsrat soll erst zu diesem Zeitpunkt von der Angelegenheit erfahren haben. Wirtschaftsjournalist Lukas Hässig zweifelt jedoch daran, dass Thiam von der Beschattung nichts wusste. «Bouée ist seit 20 Jahren engster Vertrauter von Thiam. Dass dieser nichts von der Beschattung mitgekriegt haben soll, ist völlig unglaubwürdig», sagt Hässig auf Anfrage zu 20 Minuten.

Warum die Zweifel?

Hässig kritisiert vor allem, dass die Chats auf dem Messenger Threema zwischen dem Sicherheitschef der CS und Bouée gelöscht wurden. Damit wurden Beweismittel vernichtet. «Das ist in einem solchen Fall etwas vom Gefährlichsten und Fragwürdigsten, das es gibt», so der Journalist. Für ihn ist klar, dass man dann etwas löscht, wenn es geheim bleiben soll. Die Frage sei nun, ob es noch weitere solche Chats gebe, die gelöscht worden seien. VR-Präsident Rohner sagt hingegen, der Bericht sei trotz Zeitdruck zuverlässig.

Warum nimmt Thiam nicht Stellung zum Bericht?

Seitens der Credit Suisse heisst es, der Homburger-Bericht sei Sache des Verwaltungsrats. Darum war Thiam auch nicht an der dazugehörigen Medienkonferenz zugegen. Ein offizielles Statement vom CS-CEO gibt es nicht. Für Reputationsexperte Bernhard Bauhofer ist es verständlich, dass der Verwaltungsrat in so einer Situation alleine Stellung nimmt.

Müsste Thiam nicht Verantwortung übernehmen?

Doch, glaubt Bauhofer, denn er habe als CEO schliesslich die Führungsverantwortung bei der Bank. Es sei erstaunlich, dass Thiam nichts von der Sache gewusst habe. Doch der Manager sitze bei der Bank dank seiner Erfolge und internationalen Beziehungen in der Branche zu fest im Sattel: «Bei der CS ist eine strategische Neuausrichtung im Gange – da war es dem Verwaltungsrat wohl zu riskant, Thiam an die Luft zu setzen.»

Ist die Sache mit dem Homburger-Bericht jetzt erledigt?

Aus Sicht der Bank dürfte der Fall damit abgehandelt sein, sagt Bauhofer. Man wolle möglichst schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Für Journalist Lukas Hässig ist die Sache hingegen noch lange nicht abgeschlossen. Bouée sei nur ein Bauernopfer. Auch zuoberst brauche es einen Wechsel. «Mit Thiam und Rohner in der Führung kann die Bank die Krise nicht bewältigen», sagt Hässig.

Gibt es bleibende Folgen für die Bank?

Der Schaden ist angerichtet, sagt Bauhofer: «Die Menschen gehen auf Distanz zu den Banken und vor allem zur CS.» Gerade die Tatsache, dass ein Sicherheitsmann aus Angst vor der Bank Suizid beging, zeige, was für ein Umfeld die Branche sei: «Die Menschlichkeit ist auf der Strecke geblieben.»

(dob/rkn)