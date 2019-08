Italien bekommt Schweizer Mega-Burger – wir nicht

Mit Schweizer Fähnli und Jodel-Slogan wirbt Burger King an prominenten Standorten in Italien wie etwa dem Mailänder Hauptbahnhof für sein neues Produkt: den Bacon King 3.0 Swiss. Schweizerisch ist daran eigentlich nur der Käse. Die Fast-Food-Kette hat den dreistöckigen Burger mit acht Scheiben Speck kürzlich im südlichen Nachbarland lanciert.

Dazu hat Burger King eine Reihe kurzer Werbespots gedreht. Zu sehen sind speckbegeisterte Alphornspieler, Skifahrer und Wanderer (siehe Video oben). Zudem zeigt ein Video mit versteckter Kamera, wie das Burger-King-Personal jodelnd den neuen Burger serviert.

Obwohl in Burger Kings Werbung die Schweiz beim neuen Produkt im Vordergrund steht, gibt es den Bacon King 3.0 Swiss hierzulande aber gar nicht. Ob ein ähnliches Produkt auch in der Schweiz lanciert werden soll, ist unklar.

Zieht die Schweiz als Verkaufsargument in Italien?

Die leicht merkwürdige Darstellung der Schweiz in den Clips könnte für Burger King als globale Marke unerwünschte Nebenwirkungen haben: «Wenn die Schweiz im Ausland so seltsam unnatürlich dargestellt wird, könnte das für das Image von Burger King in der Schweiz nicht gerade förderlich sein», sagt Markenexperte Stefan Vogler zu 20 Minuten. Aber: Die Werbung soll in erster Linie in Italien ankommen. Schweizer würden ja eigentlich gar nicht zur Zielgruppe gehören, sagt Vogler.

Etwas merkwürdig scheint dem Experten auch, dass ein amerikanisches Unternehmen in Italien mit Swissness wirbt. Ob die Schweiz im Nachbarland als Verkaufsargument zieht, bezweifelt Vogler. Schliesslich sei es nur der Käse, der aus der Schweiz kommt – und Italien habe in Sachen Käse selbst viel zu bieten.

(rkn)