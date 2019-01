Jeder Achte stiehlt in der Migros

Wie viel wird in der Schweiz gestohlen? Dieser Frage ging der Internet-Vergleichsdienst Moneyland.ch nach. Rund die Hälfte der Befragten gaben an, bereits einmal gestohlen zu haben. An der anonymen Online-Umfrage haben sich 1500 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz beteiligt.

Umfrage Hast du schon mal etwas mitgehen lassen? Früher, ja.

Das mache ich regelmässig.

Einmal und nie wieder.

Niemals!

Vielleicht. Also unbeabsichtigt. Kann ja mal passieren.

Daraus ergab sich, dass besonders im Detailhandel häufig gestohlen wird. So haben zwölf Prozent der Befragten mindestens einmal etwas in der Migros mitgehen lassen. Ein Prozent hat dies sogar mehrmals getan. Im Coop waren es elf Prozent.

Mehr Diebstähle beim Selfscanning vermutet

Bei den Selfscanning-Kassen sind es der Umfrage zufolge acht Prozent, die absichtlich schon einmal nicht gezahlt haben. Ein Prozent hat dies sogar öfter nicht getan.

Das scheint auf den ersten Blick zwar weniger zu sein als bei den regulären Kassen, doch Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz relativiert die Zahl. Nicht jeder der Befragten habe vermutlich schon einmal eine Selbstbedienungskasse genutzt. «Deshalb dürfte die Diebstahlrate von Nutzern von Selfscanning-Kassen noch höher liegen», sagt Manz auf Anfrage des «Tages-Anzeigers».

Er schätzt deshalb den Prozentsatz bei den Selfscanning-Kassen auf 15 Prozent, wenn nur Personen mitgerechnet würden, die dieses System schon genutzt haben.

Schwarzfahrer und Zechpreller

Aber auch an anderen Orten sind Langfinger häufig am Werk. In der Moneyland-Umfrage gaben sieben Prozent der Befragten zu, schon einmal etwas in einem Kiosk gestohlen zu haben, sechs Prozent in einem Kleidergeschäft und fünf Prozent in einem Elektrogeschäft.

Noch dreister wird im öffentlichen Verkehr vorgegangen: 34 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal im öffentlichen Verkehr schwarzgefahren zu sein. 18 Prozent haben am Arbeitsplatz schon einmal etwas gestohlen und 13 Prozent gaben an, im Restaurant und Hotel schon mal absichtlich nicht gezahlt zu haben.

(kat)