Jeder Dritte Lehrling wurde sexuell belästigt

Von anzüglichen Sprüchen über Stalking bis hin zu Grapschereien - jeder Dritte Lehrling wurde am Arbeitsplatz schon einmal sexuell belästigt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Unia. «Die Ergebnisse sind schockierend», sagt Unia-Jugendsekretärin Kathrin Ziltener zu 20 Minuten. Sie zeigten, dass sexuelle Belästigung ein weit verbreitetes Problem sei und nicht tabuisiert werden dürfe.

Umfrage Wurdest du in der Lehre schon mal sexuell belästigt? Nein, zum Glück noch nie.

Ist mir schon mal passiert.

Ja, das ist mir schon mehrmals passiert.

Leila Straumann ist Leiterin der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern des Präsidialdepartements Basel-Stadt



Warum ist sexuelle Belästigung in der Lehre so verbreitet?

Bei Lernenden ist das Gefälle in der Hierarchie und beim Alter noch grösser als bei anderen Anstellungsverhältnissen. Junge Menschen wissen oft nicht, was ihre Rechte sind und wo Belästigung beginnt.



Wo beginnt die Belästigung?

Ausschlaggebend ist, wie es die belästigte Person empfindet und nicht was die Absicht der belästigenden Person ist. Bei sexueller Belästigung werden die persönlichen Grenzen und die Integrität der betroffenen Person missachtet.



Was kann man dagegen tun?

Wichtig ist, dass sowohl Unternehmen und Berufsschulen über das Thema informieren und Wissen vermitteln. Unternehmen sind in der Schweiz gesetzlich verpflichtet gegen sexuelle Belästigung Vorkehrungen zu treffen. Die Unternehmensleitung hat für ein belästigungsfreies Arbeitsklima zu sorgen.



Gehen Männer mit sexueller Belästigung anders um als Frauen?

Für einen betroffen Mann ist es oft noch schwieriger, darüber zu sprechen. Ein Mann als Opfer widerspricht dem gängigen Rollenmuster.



Was sollen Betroffene tun?

Grössere Unternehmen haben oft Merkblätter und Reglemente oder sogar geschulte Vertrauenspersonen, an die man sich wenden kann. Ein Gespräch ist auch bei der Personalabteilung möglich. Niederschwellig und anonym findet man Unterstützung auf der Online-Plattform Leila Straumann ist Leiterin der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern des Präsidialdepartements Basel-StadtBei Lernenden ist das Gefälle in der Hierarchie und beim Alter noch grösser als bei anderen Anstellungsverhältnissen. Junge Menschen wissen oft nicht, was ihre Rechte sind und wo Belästigung beginnt.Ausschlaggebend ist, wie es die belästigte Person empfindet und nicht was die Absicht der belästigenden Person ist. Bei sexueller Belästigung werden die persönlichen Grenzen und die Integrität der betroffenen Person missachtet.Wichtig ist, dass sowohl Unternehmen und Berufsschulen über das Thema informieren und Wissen vermitteln. Unternehmen sind in der Schweiz gesetzlich verpflichtet gegen sexuelle Belästigung Vorkehrungen zu treffen. Die Unternehmensleitung hat für ein belästigungsfreies Arbeitsklima zu sorgen.Für einen betroffen Mann ist es oft noch schwieriger, darüber zu sprechen. Ein Mann als Opfer widerspricht dem gängigen Rollenmuster.Grössere Unternehmen haben oft Merkblätter und Reglemente oder sogar geschulte Vertrauenspersonen, an die man sich wenden kann. Ein Gespräch ist auch bei der Personalabteilung möglich. Niederschwellig und anonym findet man Unterstützung auf der Online-Plattform belästigt.ch . Darüber hinaus kann man sich auch an die kantonale Lehraufsicht wenden.

Besorgniserregend sei vor allem, dass sich die Betroffenen ganz frisch in der Arbeitswelt befänden und viele minderjährig seien, so Ziltener. Im Schnitt waren die über 800 Befragten der nicht repräsentativen Umfrage 19 Jahre alt. Von den befragten Frauen gaben 36 Prozent an, in der Lehre sexuelle Belästigung erlebt zu haben. Bei den Männern ist jeder Vierte betroffen.

Verbale Belästigung verbreitet

Am meisten verbreitet sind verbale Belästigungen. So erlebten 200 der befragten Lehrlinge sexuelle Anspielung oder abwertende Bemerkungen. Diese treten häufig in Kombination mit anderen Formen der Belästigung auf. Lediglich 16 Prozent der Betroffenen wurden ausschliesslich verbal belästigt. 95 Lehrlinge gaben an, Opfer von unerwünschten Körperkontakten geworden zu sein. 9 Lehrlinge erlebten in der Lehre sexuelle Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung (siehe Tabelle in Bildergalerie).

Der Unia sind einige Fälle bekannt, bei denen die sexuelle Belästigung vom Ausbildner ausgegangen ist. «Lernende stehen oft zuunterst in der Hierarchie eines Betriebs. Und Belästigung ist nichts anderes als ein krasser Machtmissbrauch», sagt Ziltener Bekannt seien aber auch Fälle, bei denen Patienten Lehrlinge in der Pflege belästigt hätten.

Pflege und Gastro oft betroffen

Grundsätzlich käme sexuelle Belästigung in allen Branchen vor. Tendenziell seien jene mehr betroffen, in denen vorwiegend Frauen tätig seien, so die Unia-Jugendsekretärin. Das sei vor allem in der Pflege, im Gastgewerbe oder auch im Detailhandel der Fall. «Besonders gefährdet sind Branchen mit intensiven Kundenkontakt.»

Um sexuelle Belästigung vorzubeugen, stellt die Unia entsprechendes Infomaterial zur Verfügung und macht regelmässig auf das Thema aufmerksam. Wichtig ist laut Ziltener, dass im Betrieb über das Thema informiert werde. Auch Berufsschulen müssten Aufklärungsarbeit leisten. Momentan werde das vereinzelt gemacht, jedoch sei es selten institutionalisiert. «Das sollte zum Schulstoff gehören», so Ziltener.

Klare Regeln aufstellen

Die Arbeitgeber kennen die Problematik. Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) betont aber, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass es in den letzten Jahren zu mehr sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz gekommen sei. «Trotzdem empfehlen wir den Unternehmensleitern, präventiv gegen ein solches Verhalten vorzugehen», sagt SAV-Direktor Roland Müller auf Anfrage.

Wichtig sei die Vereinbarung von klaren Regel, mit denen Verfehlungen erkannt und sanktioniert werden können. «Wenn sich ein Verdacht auf sexuelle Belästigung bestätigt, ist ein unmissverständliches und rasches Eingreifen wichtig», sagt Müller. Ein solches Handeln habe Signalwirkung gegenüber der ganzen Belegschaft und helfe den Opfern, besser mit ihrer Situation klarzukommen.

Gesellschaftliches Problem

Wie die Unia-Umfrage zeigt, steigt die Zahl der betroffenen Lehrlinge, wenn man den Blick über den Arbeitsplatz hinaus auf Schule und Privatleben ausweitet. So gaben 80 Prozent der befragten Frauen an, in diesen Bereichen schon eine Art von sexueller Belästigung erlebt haben. Bei den Männern waren es knapp die Hälfte.

Lesen Sie hier später die Erfahrungsberichte von betroffenen Lehrlingen.