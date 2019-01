Wie überstehen Sie langweilige Meetings?

HR-Experten bemängeln , dass Bürositzungen viel zu oft und zu lange abgehalten werden. Jetzt zeigt eine repräsentative Studie, wie sehr sich Mitarbeiter an Meetings stören.

25 Stunden Sitzungen



Gemäss der Umfrage des IT- und Beratungsunternehmens Sharp Business Systems verbringen europäische Büroangestellte im Schnitt rund 25 Stunden pro Monat in Meetings, die mehrheitlich als ineffektiv empfunden werden: Acht von zehn Arbeitnehmern gaben an, dass sie an ihrem eigenen Arbeitsplatz produktiver sind.

Mehr als die Hälfte der Befragten beklagte, dass die Meetings meist nicht zu klaren Ergebnissen führten (59 Prozent) und überdies langweilig seien (56 Prozent).

Social Media checken, Mails lesen



So ist es nicht überraschend, dass viele während der Besprechungen anderes tun: 31 Prozent lesen ihre E-Mails, 17 Prozent aktualisieren ihre To-do-Listen. Vor allem die Millennials (Jahrgänge 1982 bis 1996) lenken sich laut der Studie bei Langeweile mit Social Media ab (27 Prozent) oder schreiben Nachrichten an Freunde und Angehörige (24 Prozent).

Kein Raum für Inspiration



Häufig genannte Gründe für ineffiziente Meetings sind fehlende Vorabinformationen (33 Prozent) und zu viele oder die falschen Teilnehmer (jeweils 30 Prozent).

Die Umfrageergebnisse lassen sich vor allem aber auch durch einen Mangel an Ideen und Flexibilität erklären: Über drei Viertel (80 Prozent) der Arbeitnehmer gab an, dass sämtliche Besprechungen unabhängig vom Thema nach dem immer gleichen Schema ablaufen.

Zu förmlich

Zudem stehen keine geeigneten Räume zur Verfügung, die für unterschiedliche Besprechungsformate passen (63 Prozent). Weitere 59 Prozent der Befragten stören sich daran, dass die Besprechungen häufig steif und förmlich sind.

«Die Mehrheit der europäischen Unternehmen hat in Sachen Meetingkultur Nachholbedarf», sagt Alexander Hermann, von Sharp Electronics Europe. «Das beginnt schon bei vermeintlich simplen Dingen wie zum Beispiel dem rechtzeitigen Bereitstellen einer Agenda für alle Teilnehmer, damit sie sich entsprechend vorbereiten können.»

