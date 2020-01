Jeder Dritte bewirbt sich auf eine neue Stelle

Eigentlich sind die meisten Schweizer zufrieden mit ihrem Job. Trotzdem hat sich jeder Dritte im letzten Jahr auf eine neue Stelle beworben. Das zeigt eine neue Studie des Online-Netzwerks Xing. Dieser Trend hält auch im neuen Jahr an: Über die Hälfte der Deutschschweizer gibt an, offen für einen neuen Job zu sein.

Besonders hoch ist die Bereitschaft für einen Stellenwechsel im Handel: Mehr als zweidrittel der Beschäftigten können sich vorstellen, in diesem Jahr ihren Arbeitgeber zu wechseln. Ähnlich sieht es in der Industrie aus. Im Dienstleistungssektor können sich etwas mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer einen Jobwechsel vorstellen.

Viele hoffen eine neue Stelle bringt mehr Lohn

In der Industrie herrsche Fachkräftemangel, das führe zu mehr Wechsel, erklärt Personalexperte Matthias Mölleney von der Hochschule für Wirtschaft Zürich. «Denn aufgrund des Mangels können viele Arbeitnehmer in dieser Branche freier als früher wählen, für wen und zu welchen Bedingungen sie arbeiten möchten.» Im Handel seien Jobwechsel immer schon hoch gewesen. Grund dafür sei meist der Lohn, so Mölleney.

Allgemein ist die Hoffnung auf einen höheren Lohn die grösste Motivation den Job zu wechseln, wie die Studie aufzeigt. Das sieht auch Mölleney so: «Viele glauben, dass sie bei einem anderen Arbeitgeber besser verdienen können.» Diese Hoffnung auf mehr Geld, sei in der Schweiz besonders stark. Denn hierzulande seien die Löhne nicht transparent.

Während in Österreich und England der Lohn sogar in der Stellenanzeige festgehalten wird, wissen Schweizer oft nicht wie viel Geld sie verlangen können. Oftmals müsse sogar um den Lohn verhandelt werden. «Deshalb entsteht bei vielen Arbeitnehmern das Gefühl, dass sie schlecht verhandelt haben und deshalb finanziell benachteiligt werden», so der Personalexperte. Dann beginnt bei vielen die Suche nach einer neuen Stelle.

Ein schlechter Chef vergrault Mitarbeiter

Aber nicht nur die Hoffnung auf mehr Lohn lässt die Schweizer nach neuen Jobs Ausschau halten: Ein weiterer wichtiger Grund ist laut der Studie ein schlechtes Verhältnis mit dem Chef oder den Kollegen. Auch der Wunsch nach neuen Herausforderungen oder zu wenig Anerkennung bewegen die hiesigen Arbeitnehmer zum Stellenwechsel.

Doch: Stimmt das Verhältnis mit den Kollegen und den Vorgesetzten, ist das einer der Hauptgründe für viele ihren Job zu behalten. Auch ein sicherer Arbeitsplatz bewegt Schweizer dazu, ihrem Arbeitgeber treu zu bleiben.

«Damit Mitarbeiter einem Unternehmen gegenüber loyal bleiben, müssen sich die Arbeitgeber auch gegenüber den Arbeitnehmern loyal zeigen», sagt Matthias Mölleney. So sollten Firmen nicht als allererste Massnahme das Personal abbauen. «Aber das ist je nach Wirtschaftslage natürlich schwierig.»



Wie du beim Jobwechsel vorgehen solltest

Wer sich nach einer neuen Stelle umschaut, sollte dies nicht an die grosse Glocke hängen, so Personalexperte Matthias Mölleney. «Schliesslich ist nicht klar, wie der Chef reagieren könnte.» Der Arbeitnehmer könnte seine Anstellung gefährden. Erst wenn der Vertrag bereit ist, sollte der Jobwechsel angesprochen werden. Denn nicht immer reagiere ein Vorgesetzter negativ. «Es könnte auch passieren, dass man dadurch ein besseres Angebot vom aktuellen Arbeitgeber erhält, damit man bleibt», so Mölleney. Trotzdem sollte nie mit einem Stellenwechsel gedroht werden. Das erzeuge nur Druck und könne dazu führen, dass ein Arbeitnehmer irgendwann wirklich eine neue Stelle suchen muss.



