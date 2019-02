Schweizer verschulden sich am meisten für Autos

Die Schweiz gilt als Land der Sparer. Doch ist diese Wahrnehmung korrekt? Der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat bei 1500 Personen

nachgefragt. Dabei kam heraus, dass rund 85 Prozent der Schweizer schon mindestens einmal einen Kredit, ein privates Darlehen oder eine andere Finanzierungsform aufgenommen haben. Laut der Umfrage verschulden sich Schweizer am häufigsten wegen Autos (44%), finanziellen Schwierigkeiten (30%), etwa bei einmaligen, unerwarteten Ausgaben wie einer Zahnbehandlung, und der Inneneinrichtung (26%). Die jüngeren Umfrageteilnehmer zwischen 18 und 25 gaben an, ihr geliehenes Geld am häufigsten für Elektronik (36%), Autos (34%) und Reisen (33%) zu brauchen

Umfrage Haben Sie schon einmal einen Privatkredit aufgenommen? Ja, ein Mal.

Nein, noch nie.

Ja, schon mehrmals.

Für was haben Sie einen Kredit aufgenommen? Erzählen Sie uns warum!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Weiter werden die Begleichung von Schulden (25%), Familie (23%), Elektronik (21%), Renovation des Hauses oder der Wohnung (20%), Steuern (19%) sowie Ausbildung oder Studium (18%) häufig als Gründe für Kredite oder Darlehen genannt.

Familie als Geldgeber beliebt

Ganz oben auf der Liste der Finanzierungsformen stehen mit 41 Prozent private Darlehen von Verwandten oder Familienangehörigen (41%), gefolgt von Hypotheken (38%). Weit verbreitet sind laut der Umfrage zufolge auch Auto-Leasing, wobei Männer dieses häufiger in Anspruch nehmen als Frauen. Teilzahlungen im Rahmen von Kreditkarten oder ein Privatkredit von einer Bank (je 33%) sind auch beliebt.

Deutschschweizer nutzen Kredite weniger

Online-Kredite oder Crowdlending-Plattformen wurden der Befragung zufolge nur von 6 Prozent genutzt, wobei der Anteil jedoch bei jüngeren (18-25-Jährige: 10%) höher ist. Auch regional gibt es Unterschiede: In der Deutschschweiz hat der Umfrage zufolge jeder Fünfte noch nie eine Finanzierung aufgenommen, in der Romandie nur noch fast jeder Zwölfte. Auch in der Betrachtung Stadt/Land sind die Bedürfnisse unterschiedlich: Auf dem Land sind Hypotheken weiter verbreitet, in der Stadt Autoleasing.

(vay/sda)