Jeder Fünfte nervt sich über seine Nachbarn

Das Baby des Nachbarn schreit seit 30 Minuten, das Paar von nebenan streitet mitten in der Nacht lautstark und das indische Curry riecht man noch tagelang im Treppenhaus: Über 20 Prozent der Schweizer haben wöchentlich etwas an ihren Nachbarn auszusetzen.

Singles und Personen mit tieferem Einkommen fühlen sich sogar noch häufiger gestört, wie eine Umfrage des Immobilien-Portals Homegate zur Wohnsituation in der Schweiz zeigt.

Am meisten stören die Schweizer demnach Streitgespräche, schreiende Kinder und laute Musik. Mit 65 Prozent ist Lärm über alle Sprachregionen der Schweiz der mit Abstand am häufigsten genannte Grund. An zweiter Stelle wird Geruchsbelästigung mit 29 Prozent genannt. Auf den dritten Platz kommen störende Kinder, gefolgt von Unordnung in gemeinschaftlich genutzten Räumen.

Je höher das Einkommen, desto weniger Nachbarschaftsstress

Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von über 10'000 Franken fühlen sich vergleichsweise weniger belästigt, wie die Studie zeigt. Dasselbe gilt für die ältere Generation ab 55 Jahren.

Im Tessin regen sich Leute eher über Probleme mit Parkplätzen

(35 Prozent) auf, während in der Westschweiz die Kinder häufiger nerven (41 Prozent). Die Deutschschweizer wiederum nennen mit 32 Prozent am häufigsten den Geruch als Störgrund. Auch jüngere Personen zwischen 14 und 34 Jahren fühlen sich viel öfter durch lärmende Kinder gestört als die anderen Altersgruppen.

Für die repräsentative Studie wurden 1294 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren in der ganzen Schweiz befragt. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Immobilien-Portal Homegate, das zur Mediengruppe Tamedia gehört.