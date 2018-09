Jeder vierte Swiss-Flug startet mit Verspätung

Der riesige Ferienrummel am Flughafen Zürich bringt die Airlines ans Limit. Betroffen ist auch die Swiss. In diesem Sommer ist jedes vierte Flugzeug der Lufthansa-Tochter mit einer Verspätung von 16 Minuten gestartet. Das schreibt die «Aargauer Zeitung» mit Bezug auf das viermal im Jahr erscheinende Lobbying-Magazin «Aeropolitics» der Swiss.

Umfrage Hatten Sie im Sommer auch Verspätung beim Fliegen? Nein, ich fliege nicht.

Nein, meine Flüge waren pünktlich.

Keine Ahnung.

Ja, ich hatte Verspätungen.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Wie das Unternehmen dort mitteilte, wurde in diesem Sommer die Geduld der Passagiere besonders stark strapaziert. So habe es eine hohe Zahl von gestrandeten Passagieren gegeben, «die bestenfalls umgebucht oder gar in einem Hotel untergebracht werden mussten, weil sie den Anschlussflug nicht mehr erreichten».

Kosten verdoppelt

Das belastet die Finanzen. Laut Swiss haben sich die Kosten für die Betreuung der betroffenen Passagiere im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Wie hoch der Betrag ist, sagt Swiss nicht. Der Konzern muss aber für die Kosten selbst aufkommen.

Hinzu kommen allfällige Forderungen von den Passagieren. Sie können wegen der Verspätungen Entschädigungen geltend machen. Gemäss EU-Recht gibt es bei Verspätungen ab drei Stunden für Kurzstrecken 250 Euro, bei Langstrecken bis zu 600 Euro Entschädigung.

Sommer der Rekorde

Grund für die vielen Verspätungen ist der Rekordsommer. Im Juli starteten mehr als drei Millionen Passagiere ab dem Flughafen Zürich. Das ist laut Swiss mehr als jemals zuvor. Auch die Anzahl Tage, an denen mehr als 100'000 Passagiere abgefertigt wurden, hat sich verdoppelt. Der Sommer brachte daher auch der Swiss Rekorde. Weil die Zahl der Passagier kontinuierlich zunimmt, hatten die Flugzeuge im Juli eine Auslastung von 89,5 Prozent. «Voller geht fast nicht mehr», so die Swiss.



Der Ansturm bringt den Flugplan durcheinander. Die Swiss strebt in Zürich einen Pünktlichkeitswert von 80 Prozent in diesem Jahr an. Dieser lässt sich voraussichtlich nicht mehr erreichen. Für die Swiss ist aber klar: Schuld an den Verspätungen sind vor allem auch die vielen Streiks im Ausland und mangelndes Personal bei den europäischen Flugsicherungen. Hinzu kommem das hohe Flugaufkommen in Europa sowie Wetterturbulenzen wie Gewitter und Bisenlage. Das alles habe die Kapazitäten im Flugbetrieb am Flughafen Zürich stark reduziert, sagt die Swiss auf Anfrage.

Fertig mit «Pflästerlipolitik»

Vorwürfe macht die Airline in Richtung Politik. «Der Sommer 2018 macht die Verfehlungen der Infrastrukturpolitik deutlich», schreibt die Swiss. Auch in Zürich sei der Betrieb vor allem «politischen Kräften ausgesetzt». Die Möglichkeiten, die bestehende Infrastruktur der Schweiz optimal zu nutzen, würden vehement bekämpft werden. Mit der steigenden Nachfrage nach Flügen sei das heutige System aber kaum mehr in der Lage, einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Daher brauche es mutige Entscheide. «Die Zeit der Pflästerlipolitik ist vorbei», so die Swiss.