Jetzt boykottiert auch die Migros Mars-Produkte

Rund zwei Wochen nachdem Coop Mars-Produkte die Regale wieder mit Mars-Produkten gefüllt hat, zieht nun die Migros mit einem Boykott nach. Der Detailhändler bestätigt das Vorgehen dem «Blick». Mars habe aus nicht nachvollziehbaren Gründen «aggressiv und nicht verhandelbar die Preise erhöht». Teils seien die Preise um bis zu 12,7 Prozent angehoben worden.

In den nächsten Tagen werden also Produkte wie Snickers, Twix, M&Ms und die Dreamies-Tiernsacks in den Migros-Regalen fehlen. Vorerst werden nur zehn Produkte gestrichen. Wie lange der Streit andauert und wie viele Produkte noch vom Boykott betroffen sein werden, ist derzeit schwer auszumachen, wie es im Bericht weiter heisst.

Bei Coop hat der Boykott Wirkung gezeigt: «Verschiedene Mars-Produkte haben wir im Januar um bis zu 20 Prozent gesenkt, und wir machen zudem sehr starke Aktionen», sagt Coop-Vize-Chef Philipp Wyss gegenüber der Zeitung.

