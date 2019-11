Die 20-Minuten-Box wird jetzt interaktiv

Die 20-Minuten-App erhält mit Beem eine neue Funktion. Mittels der etablierten Technologien Bluetooth oder Audio Content Recognition (ACR) ermöglicht Beem 20 Minuten-App-Nutzern, spannende Inhalte direkt aus der realen Welt auf ihr Handy zu holen. Zum Start der neuen Funktion lancieren Beem und 20 Minuten einen interaktiven Wettbewerb.

Ab Dienstag 5. November und bis am 6. Dezember 2019 sind insgesamt 206 20-Minuten-Boxen in Zürich, Winterthur, Bern, Basel, St. Gallen und Luzern mit Beem ausgerüstet. Während dieser Zeit wird an diesen Standorten täglich ein Handy nach Wahl im Wert von bis zu 1200 Franken verlost. Am Wettbewerb teilnehmen können alle Nutzer, die die Beem-Funktion aktivieren und den Zugriff auf Bluetooth, den Standort und das Mikrofon erlauben.

Nähern sich die Nutzer einer mit Beem ausgerüsteten 20-Minuten-Box, erscheint im Newsfeed der 20-Minuten-App ein Beem-Banner mit der Aufforderung, am Wettbewerb teilzunehmen. Die Teilnehmer erfahren nach der Teilnahme sofort, ob sie das Handy gewonnen haben.

«Beem macht nur, was der Nutzer will»

Dank der Beem-Funktion in der 20-Minuten-App verschmelzen die digitale und die reale Welt. Geht ein Nutzer an einem mit Beem ausgerüsteten Objekt vorbei, gelangt er simpel zu weiterführenden Infos, etwa Ausflugstipps, Videos oder Angeboten. Das Start-up Beem gehört zum Telecomanbieter Swisscom. «Beem ist sicher und macht nur, was der Nutzer will. Die Funktion verwendet etablierte Technologien auf unbedenkliche Weise und hält den Schweizer Datenschutz jederzeit ein», heisst es bei den Beem-Machern.





