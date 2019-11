Jetzt hat VW den E-Kombi – und schaut bei Tesla ab

Die Zukunft von Volkswagen ist elektrisch. Dafür hat der Autobauer die ID.-Familie lanciert, die VW selbst als «effizient und lokal emmissionsfrei» beschreibt. An der Los Angeles Motorshow hat der Autobauer nun eine Studie eines Kombis mit Elektromotor präsentiert (siehe Video oben).

Der sogenannte VW ID. Space Vizzion soll als Serienmodell 2021 auf den Markt kommen und eine Reichweite von 590 Kilometern haben. Experten gehen allerdings davon aus, dass das Modell mit verschiedenen Batterievarianten auf den Markt kommen wird. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h veranschlagt VW mit 5,4 Sekunden. Zum Vergleich: Bei einem Tesla 3 (Standard Range) sind es 5,9 Sekunden.

Im Inneren des 279 PS starken E-Kombis hat sich VW von Tesla inspirieren lassen. Die Anordnung der Instrumente und der Displays in der Mitte ähnelt sehr dem Innenraum eines Tesla Modell 3. VW will den Siebensitzer in Nordamerika, Europa und China auf den Markt bringen. Der Preis des Autos ist noch unbekannt.

