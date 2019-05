Jetzt kann jeder das Zürcher E-Auto bestaunen

Das Interesse ist schon vor der Eröffnung gross. Immer wieder bleiben Passanten stehen und blicken von aussen neugierig in die stylish eingerichtete Lounge an der Uraniastrasse 18 rein. Dort, unweit der Zürcher Bahnhofstrasse und vis-à-vis vom Jelmoli, hat sich seit kurzem der Schweizerisch-deutsche Autohersteller Piëch Automotive eingemietet. Nach der Eröffnung mit Gästen und Musik am Freitagabend ist der Showroom für alle zugänglich.

Umfrage Haben Sie sich schon überlegt, ein E-Auto zu kaufen? Ja, aber die sind mir noch zu teuer.

Ja, und jetzt habe ich eins.

Ja, aber ich fand keines, das mir gefiel.

Nein, ich bevorzuge Verbrennungsmotoren.

Auf die Antriebsart kommt es mir nicht an.

Anderes.

Nein, ich traue dem Konzept nicht.

«Reinkommen darf jeder», sagt Co-CEO Toni Piëch zu 20 Minuten. Er und sein Partner Rea Stark Rajcic wollen im neuen «Headquarter» ihr Projekt mit einem interessierten Publikum teilen und den Puls der Leute fühlen. Bislang seien Piëch-Auftritte wie am Salon Genf kuratiert gewesen. Nun, «sozusagen in freier Wildbahn», wie Piëch sagt, ist er gespannt auf die Reaktion der Passanten. «Ich wünsche mir vor allem Besucher, die unseren Stil und unsere Vision teilen.»

Mehr Begegnungsstätte als Verkaufslokal

Dass der Piëch-Showroom trotz Barbetrieb mit Kaffee und Champagner sowie Platz für eine Tanzfläche kein Partylokal wird, versteht sich trotz Nähe zum Kaufleuten-Club von selbst. Immerhin wird der Piëch-Sportwagen ein Premiumprodukt, das sich an eine entsprechende Klientel richtet.

Doch ein Treffpunkt nur für Leute mit Geld soll der Ort nicht sein: «Der Raum hat eine lockere Zugänglichkeit, das gefällt mir», sagt Piëch. Der auf eine Laufzeit von zwei bis vier Monaten beschränkte Showroom kann zu einer permanenten Einrichtung werden; man könne ihn aber auch früher schliessen. Wenn’s nicht funktioniert, werde man nichts «künstlich in die Länge ziehen», so Stark Rajcic.

Vorerst aber sind die beiden Firmengründer gespannt, wie ihre Ideen bei den Leuten ankommen. Man wolle den Showroom mit den Büros darüber nutzen, um in entspannter Atmosphäre Gespräche mit Investoren zu führen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Denn die Automobilindustrie befindet sich im Wandel. Mit seinem innovativen Konzept will Piëch neue Lösungen aufzeigen. Im Gegensatz zu einem traditionellen Autohersteller hat das kleine Schweizer Start-up die Flexibilität, um Dinge anders anzupacken.

Rekordschnelle Ladezeit

Einen Vorgeschmack gab das Unternehmen am Donnerstag. In nur 4 Minuten und 40 Sekunden soll die Batterie des Piëch Mark Zero zu 80 Prozent aufgeladen werden können – bei einer Reichweite von 500 Kilometern. Ein Rekordwert, der in der Branche für Staunen sorgte.

Im Rahmen der Showroom-Eröffnung enthüllte Klaus Schmidt, Head of Engineering bei Piëch, erste Details. So ist die Lithium-Ionen-Batterie von deutsch-chinesischen Cleantech-Firma Desten mit einer spziellen Batteriezelle bestückt: Während der Lade- und Endladephase sollen sich diese kaum erwärmen, was eine hohe Rekuperationsrate zur Folge hat. Das ermöglicht höhere Ströme und schnelleres Laden. Durch die geringe Wärme können die Batterien luftgekühlt werden, was zu weniger Gewicht führt. Auch spezielle Kabel wurden entwickelt. «Wir können die Batterie mit einer Spannung laden, mit der andere schweissen», so Schmidt.

Schnelleres Laden, hohe Rekuperation, weniger Gewicht, flexible Bauteile für unterschiedliche Fahrzeugtypen und Antriebsmodelle – mit diesen Argumenten will der Sohn von Ferdinand Piëch und von Marlene Porsche nicht nur Geld verdienen, sondern auch die Welt zu einem besseren Ort machen. «Natürlich hilft der Name und die Geschichte», sagt Toni Piëch. «Aber das hier ist kein Ego-Projekt. Wir wollen erfolgreich innovative Wege beschreiten.»

(srt)