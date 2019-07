Jetzt kommt das Zalando-Päckli am gleichen Abend

Ungeduldige Online-Shopper freuts: Der deutsche Onlinehändler Zalando testet in der Schweiz eine neue Premium-Lieferung. Ausgewählte Zalando-Kunden können im Raum Zürich noch am gleichen Abend ihre Bestellung haben. Das teilt der deutsche Onlinehändler mit.

Doch bis wann müssen die Kunden für die Abendlieferung die Bestellung aufgegeben haben? Wie Zalando 20 Minuten mitteilt, werde der Zeitpunkt, zu dem das Päckli das Lager verlässt, flexibel gehalten. «Er befindet sich jedoch ungefähr rund um den späten Vormittag», so eine Zalando-Sprecherin. Oder anders gesagt: Wer das Päkli am gleichen Abend haben will, muss die Bestellung noch vor dem Mittag aufgeben.

«Standard in Metropolen»

Für die Zustellung der Zalando-Päckli am gleichen Tag sind die Schweizerische Post und die Tech-Firma Notime verantwortlich. Seit Ende Juni bringen im Raum Zürich CO2-neutrale Lastenräder von Notime die Päckli zu den Zalando-Kunden. Die Zustellung am gleichen Abend hat Zalando bereits in Deutschland getestet. Dort bietet der Händler den Dienst bereits in über 20 Städten an.

«Die höhere Zufriedenheit und Loyalität durch die schnelle Lieferung am Abend zeigt sich bei unseren Kunden am Kaufverhalten: Zufriedene Kunden bestellen mehr und häufiger», wird Lisa Miczaika, Zuständige für das Schweiz-Geschäft von Zalando, auf der Webseite des Unternehmens zitiert. Man sei fest davon überzeugt, dass schnelle oder flexible Liefer- und Rückgabemöglichkeiten wie die Lieferung am selben Abend oder nächsten Tag sowie Retourenabholung sich zum neuen Standard in Metropolen entwickeln würden.





