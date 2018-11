Jetzt kommt der vegane Käse in den Supermarkt

Als «gfürchig echt» wurde das vegane Hackfleisch-Imitat bezeichnet, das es seit Ende August bei Coop zu kaufen gibt. Jetzt legt der Detailhändler nach – und bringt den veganen Käse. Ab Montag sind drei pflanzliche Käsealternativen in den Coop-Regalen zu finden. Erhältlich sind sie in grösseren Verkaufsstellen und in Filialen an urbanen, hochfrequentierten Standorten.

Die drei veganen Produkte kommen im Look von Camembert, Ricotta und Streichkäse daher. Die Käsealternativen würden «nicht nur wie Käse aussehen, sondern auch kulinarisch überzeugen», schreibt Coop in einer Mitteilung. Die neuen veganen Alternativen würden in Bezug auf Aussehen, Konsistenz, Genuss und Vielfalt «spielend mit den Originalen mithalten» können.

Hergestellt werden die Käsealternativen vom Thuner Jungunternehmen New Roots. Die Bio-Produkte haben Cashewnüsse als Basis. Bei Coop eingeführt werden der Soft Cheeze Camembert, der Cream Cheeze Schnittlauch und der Free-the-Goat Cheeze.

Produkte könnten im Mainstream ankommen

In den nächsten Monaten will Coop das rein pflanzliche Food-Angebot weiter ausbauen. Christine Schäfer, die am Gottlieb-Duttweiler-Institut zu den Themen Food, Konsum und Handel forscht, sagt: «Die Händler merken, dass pflanzenbasierte Ernährung nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern einer der interessantesten Food-Trends der nächsten Jahre.»

Derzeit fristen vegane Ersatzprodukte im Detailhandel noch ein Nischendasein. Sie hätten aber viel Potenzial, sagt Schäfer. Die Expertin macht den Vergleich mit Bio-Lebensmitteln: «Früher galt das Klischee, dass Bio nur von Birkenstock-Trägern gekauft wird – heute ist es im Mainstream angekommen.» Diese Entwicklung sei auch bei veganen Alternativen zu tierischen Produkten möglich.

«Für Feinschmecker»

Im Visier hat Coop mit dem pflanzlichen Käse nicht nur Veganer und Vegetarier. «Spass machen», schreibt der Detailhändler, soll er auch Feinschmeckern und Flexitariern. Auch damit könnte Coop Erfolg haben: «Gerade vegane Alternativen, die den tierischen Originalprodukten täuschend ähnlich sind, zielen auf alle Konsumenten ab», so Schäfer.

Es sei weltweit zu beobachten, dass pflanzenbasierte Lebensmittel einen Schub erhalten. Diese wachsende Nachfrage komme nicht nur von Veganern, sondern auch von Konsumenten, die weniger tierische Produkte essen wollen, sagt die Expertin: «Auch Nicht-Veganer hinterfragen die industrielle Produktion von Fleisch, Milchprodukten und Eiern und steigen darum auf pflanzliche Alternativen um.»

Emmi gibt sich gelassen

Emmi, der grösste Schweizer Milchverarbeiter der Schweiz, sieht diesen Trend gelassen. «Wir haben keine Angst vor pflanzlichen Milchalternativen», schreibt eine Sprecherin. Vielmehr stelle man schon seit den frühen 1990er-Jahren Produkte aus Milchalternativen her.

So stammt beispielsweise die vegane Glace Karma Hazelnut Freeze Chocolate aus dem Hause Emmi. Verkauft wird sie bei Coop. Auch die spanische Tochtergesellschaf Kaiku habe eine vegane Produktereihe im Angebot, genauso wie die Bio-Molkerei Biedermann in Bischofszell, die ebenfalls zu Emmi gehört.