Jetzt kommt die Mega-Wasserrutsche in die Stadt

Auf der Wasserrutschbahn durch die Stadt flitzen – das ist in diesem Sommer in der Schweiz möglich. In einigen Städten macht die 200 Meter lange Rutsche Slide my City Halt. Den Spass erleben konnten bereits die Einwohner von Lausanne. In den nächsten Wochen ist dies auch in Glarus, Wallisellen ZH, St. Gallen, Basel und Solothurn möglich.

Umfrage Wie kühlen Sie sich im Sommer ab? Ich bleibe zuhaue in der abgedunkelten Wohnung.

Ich gehe im Fluss oder See schwimmen.

Ich verkrieche mich im kalten Keller.

Gar nicht, die Sommerhitze macht mir nichts aus.

Wie der Sommerspass aussieht, sehen Sie im Video oben.

(dob)