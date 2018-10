Neuer Super-Shopping-Tag kommt in die Schweiz

An keinem anderen Tag im Jahr macht der Schweizer Detailhandel einen höheren Umsatz als am Black Friday. Überall tobt die Rabattschlacht und viele Shoppingcenter haben spezielle Öffnungszeiten. Der aus den USA importierte Shoppingtag fällt immer auf den Freitag nach dem in den Vereinigten Staaten gross zelebrierten Feiertag Thanksgiving.

Umfrage Ich bevorzuge... ...Black Friday

...Singles' Day

...nichts von beidem

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Im letzten Jahr hatte sich die Black-Friday-Rabattschlacht in der Schweiz auf die ganze Woche davor ausgedehnt: Geboren war die Black-Friday-Week, während der sich die Händler mit Angeboten übertrumpfen. In diesem Jahr dürfte der Shoppingwahn noch früher beginnen, nämlich mit dem Singles’ Day am 11. November. «In der Schweiz bieten Jumbo, Vögele-Shoes, Qualipet, Apfelkiste, Lehner-Versand und Amorana spezielle Aktionen zum Singles’ Day an», sagt Retail-Experte Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch in einer Mitteilung.

11.11 – die Einsen symbolisieren den Single

Der Singles’ Day ist vor allem im asiatischen Raum sehr bekannt und beliebt. Junge Asiaten organisieren Partys, um sich kennenzulernen, und Firmen lancieren Werbungen, um junge Leute anzusprechen. Im letzten Jahr erzielte die Alibaba Group, zu welcher unter anderem Aliexpress gehört, in 24 Stunden einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar. Weltweit wird am Singles’ Day mehr Umsatz erzielt als am Black Friday. Der Tag wurde ursprünglich nur von jungen Männern gefeiert. Das Datum 11.11. mit den vielen Einsen soll einen Single symbolisieren.

Neben den oben erwähnten Schweizer Händlern haben noch weitere Anbieter Singles’-Day-Deals auf Lager. Laut Zrotz haben über 20 Händler Aktionen bestätigt. Hintergrund der Offensive: Die Händler wollen sich von der Konkurrenz abheben und möglichst früh die Weihnachtsbudgets der Konsumenten anzapfen. Da der Singles’ Day in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, wird er 2018 primär ein Online-Shopping-Event sein. Für Onlineshops ist der Sonntag klassischerweise der wichtigste Wochentag. «Eine Aktion lohnt sich doppelt», sagt Zrotz zu 20 Minuten.

Bessere Deals am Black Friday?

Was sollen Kunden jetzt tun, am Singles’ Day zuschlagen oder den Black Friday abwarten? «Wir werden sicher am Singles’ Day bereits top Angebote sehen, wo man als Kunde zuschlagen sollte. Am Black Friday dürfte es aber deutlich mehr und vielfältigere Deals geben, da dieser Shopping-Event bekannter ist und mehr Händler teilnehmen», so Zrotz.

Für die Shops sieht der Experte Vorteile: Durch die Aufteilung auf eine längere Zeit bestehe die Möglichkeit, mehr Umsatz zu erzielen, da die Kunden mehr Zeit hätten. Zudem wird die Last auf die Onlineshop-Server dank des zusätzlichen Shopping-Tages verteilt. In der Vergangenheit waren verschiedentlich Websites von Shops am Black-Friday zusammengebrochen.



So sah es im Sihlcity in Zürich am Black Friday vor einem Jahr aus. (Video: rkn)