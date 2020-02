Swisscom versprüht in Shops eigenen Duft

Marken sollen mit allen Sinnen erlebbar sein. Das ist das Ziel vieler Unternehmen. Auch die Swisscom schlägt einen solchen Weg ein: Der Telecomkonzern versprüht in seinen Shops einen eigenen Duft.

Umfrage Ein solcher Duft in den Läden ... ... stört mich sehr.

... finde ich okay, wenn er nicht zu intensiv ist.

... ist mir egal.

... finde ich sehr angenehm.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Das soll den Kunden zugute kommen. Wie Swisscom-Sprecherin Annina Merk zu 20 Minuten sagt, soll der Duft dafür sorgen, dass die Kunden die Wartezeit als angenehmer empfinden und als weniger lang wahrnehmen. «Wenn sich Kunden wohlfühlen und damit mehr kaufen, so ist dies sicher ein positiver Nebeneffekt. Das steht aber nicht im Zentrum», sagt Merk.

Hauen dich solche Düfte in Läden um? Wird es dir schlecht oder reagierst du gar mit Allergien darauf? Erzähle uns von deinen Erfahrungen als Kundin im Laden oder als Verkäuferin hier:



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Geheime Zusammensetzung

Und wonach riechen die Swisscom-Shops künftig? Die exakte Zusammensetzung des Dufts hält die Swisscom geheim. Er rieche aber laut Merk «etwas nach grünen Blättern, in der Herznote nach Iris und Feige und in der Basisnote nach Sandelholz und weissem Moschus».

Die Swisscom hat offenbar keine Angst, dass der Duft Kunden stören könnte. Laut Merk habe man sechs Monate lang in einem Pilotprojekt den Duft getestet. Die Rückmeldungen der Kunden seien positiv gewesen. Im Laden sei der Duft zwar wahrnehmbar. Bei der Kreation sei aber stark darauf geachtet worden, einen dezenten Duft herzustellen.

Intensität hängt von Ladengrösse ab

Dennoch betont die Sprecherin: «In den Anfangswochen wird es sicher etwas Zeit brauchen, bis die für den Shop passende Intensität gefunden wird, da sich die einzelnen Shops in ihrer Grösse und Form sehr unterscheiden.» Jeder Shop könne zudem die Duftmenge individuell reduzieren, wenn dies gewünscht werde.

Anfang Februar hat die Swisscom begonnen, erste Shops mit dem neuen Duft auszustatten. Die Swisscom bereits riechen können die Kunden etwa im Shop in Bern am Bahnhof. Die Shops in Zürich sind voraussichtlich im Juni dran. Bis Mitte Juli sollen dann alle Shops in der Schweiz den Duft versprühen.

Auch Swiss duftet

Erst vor einigen Wochen hat bereits die Swiss einen eigenen Duft angekündigt. Sowohl in der Flugzeugkabine als auch am Flughafen will die Airline einen eigens kreierten Duft einsetzen. «Das übergeordnete Ziel ist, unseren Kunden das Fliegen entlang der ganzen Reisekette mit allen Sinnen erlebbar zu gestalten», sagt Swiss-Sprecher Stefan Vasic damals zu 20 Minuten. Auf dem Weg zwischen Check-in bis zur Landung werden Passagiere der Swiss dem Duft künftig daher immer wieder begegnen.