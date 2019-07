Jetzt tritt an der Börse Ueli Maurers Plan B in Kraft

Am Montag ist Schluss mit der Anerkennung der Börsenäquivalenz – für EU-Händler wird der Handel mit Schweizer Aktien nun schwieriger. Nun tritt der Plan B in Kraft. Wie sieht der aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Umfrage Legen Sie Ihr Geld in Aktien an? Ich nicht, aber meine Pensionskasse.

Ja, einen Teil davon schon.

Ich bin beim Knall von 2008 und Ende 2018 ausgestiegen.

Ich habe gar kein Geld zum Anlegen.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Wozu dient die Börsenäquivalenz?

Dank der Börsenäquivalenz hatten EU-Händler bisher die Möglichkeit, Schweizer Aktien direkt an der Schweizer Börse zu handeln. Das geht jetzt nicht mehr.

Warum gab es keine Verlängerung?

Die Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz dürfte als Druckmittel bei den Diskussionen um ein Rahmenabkommen dienen. Oder auch als Warnschuss an London vor dem bevorstehenden Brexit.

Wie reagiert die Schweiz jetzt?

Wenn EU-Händler nicht an die Schweizer Börse dürfen, sollen Schweizer Aktien auch nicht mehr in der EU gehandelt werden dürfren. Das Finanzdepartement von Uelie Maurer verbietet ab Montag den Handel mit bestimmten Aktien an EU-Handelsplätzen.

Können EU-Händler gar keine Schweizer Aktien mehr kaufen?

Doch, denn nach Plan B wird die Gleichwertigkeitsanerkennung der EU hinfällig: Wenn Schweizer Aktien nicht mehr regelmässig an EU-Börsen gehandelt werden, dürfen europäische Händler weiterhin in der Schweiz geschäften, ohne gegen die Finanzmarktverordnung der EU zu verstossen.

Was heisst das für die Börse?

Die neue Situation macht die Händler unsicher. Die UBS rechnet mindestens in der Übergangsphase mit einem verminderten Handelsvolumen in Schweizer Aktien – vor allem durch EU-Händler. Dafür dürfte der Marktanteil der Schweizer Börsen bezüglich der Handelsvolumen in Schweizer Aktien ansteigen. Bei den Aktienkursen ist in dieser Phase mit stärkeren Schwankungen zu rechnen. Grössere Kurskorrekturen erwartet die UBS jedoch nicht.

Wie kommt der Plan B an?

Bei den Schweizer Unternehmen scheint der Entscheid grösstenteils Anklang zu finden. Der Verband Swissholdings, zu dem 58 Konzerne gehören, die zusammen rund 70 Prozent der Schweizer Börsenkapitalisierung ausmachen, unterstützt den Entscheid des Bundesrats. «Diese Massnahme schützt primär die Schweizer Börseninfrastruktur, ist aber auch für den Wirtschaftsstandort von grosser Bedeutung», schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Gibts auch Kritik?

Die FDP nennt den Plan B «Pflästerlipolitik»: Es brauche eine langfristige Sicherung des bewährten bilateralen Wegs, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Es sei zwar nicht falsch, angesichts der auslaufenden Börsenäquivalenz den Plan B zu aktivieren. Doch komme man so bei den Beziehungen mit der EU nicht vom Fleck.

(rkn/sda)