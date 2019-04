Jugendliche überlisten McDonald's-Automaten

Es ist der Wunsch jedes Konsumenten: Viel bestellen und dann nichts bezahlen. In Australien haben zwei Jugendliche genau das geschafft. Sie tricksten in einer Filiale von McDonald's den Self-Service-Automaten aus – und ergatterten so 11 Gratisburger.

Wie der Trick funktioniert, zeigen die beiden Jugendlichen gleich selber in einem Video auf Youtube. Dort ist der zweiminütige Clip seit der Aufschaltung am 7. April zum Hit geworden: Rund zwei Millionen Nutzer haben sich bereits das Video angeschaut. Viele feiern die Schlaumeier. «Gebt den Jungs einen Job im Management von McDonald's», kommentiert ein Nutzer das Video.

Rechnungsbetrag von 0 Dollar

Wie kommt man also an die kostenlosen Burger? Ganz einfach: Am Touchscreen des Bestellautomaten bestellen die Jugendlichen zehn Burger zum Aktionspreis von einem Dollar. Anschliessend passten sie die Burger an und bestellten sie ohne Fleisch. Das gibt pro Burger eine Reduktion von 1,10 Dollar und damit einen vorläufigen Rechnungsbetrag von minus 1 Dollar. Dann legen die Jugendlichen einen Aktionsburger mit Fleisch noch oben drauf. Das Resultat: Die zehn Burger ohne Fleisch und der eine Burger mit Fleisch kosten zusammen null Dollar und sind somit gratis.

Wie lange das Problem bei McDonald's unerkannt blieb, ist unklar. Mittlerweile dürfte der Trick nicht mehr funktionieren. Bis in die Schweiz dürfte es dieser ebenfalls nicht geschafft haben. «Hierzulande hat es einen ähnlichen Vorfall bisher nicht gegeben», sagt eine Sprecherin von McDonald's Schweiz auf Anfrage.

Der Trick hätte hier sowieso nicht im gleichen Stil wie in Australien geklappt: Zum einen gibt es momentan die Burger nicht zu einem Aktionspreis von einem Franken. Zum anderen erhalten die Kunden bei der Anpassung der Burger-Komponenten keine Verbilligung.