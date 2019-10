Juul stoppt Verkauf von E-Zigaretten mit Geschmack

Juul zieht die Notbremse: Inmitten der Debatte um die möglichen Gesundheitsrisiken durch E-Zigaretten stoppt der Hersteller den Verkauf bestimmter aromatisierter Flüssigkeiten in den USA.

Umfrage Rauchst du E-Zigaretten? Ja.

Nein, ich rauche «normale» Zigaretten.

Nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, nicht mehr.

Nein, ich rauche nicht.

Die Geschmäcker Mango, Frucht, Gurke und Creme würden vorerst nicht mehr angeboten, teilte der US-Marktführer mit. Weiter verkauft werden sollen aber die Geschmäcker Tabak, Minze und Menthol.

Derzeit arbeiten die US-Gesundheitsbehörden an neuen Vorschriften für E-Zigaretten. Juul erklärte, die Branche müsse «das Vertrauen der Gesellschaft» gewinnen und mit Behörden und Politik zusammenarbeiten, damit Minderjährige nicht zur E-Zigarette greifen.

Die US-Regierung hat ein Verbot von aromatisierten Flüssigkeiten für E-Zigaretten angekündigt. In Kraft getreten ist es bislang nicht.

33 Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA steigt weiter an. Bis zum Dienstag seien 33 Menschen in 24 US-Staaten gestorben, nachdem sie elektronische Zigaretten benutzt hatten, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit.

Die Toten seien durchschnittlich 44 Jahre alt gewesen, der jüngste 17, der älteste 75. Zudem gebe es knapp 1500 bestätigte Erkrankungen fast im gesamten Land. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der Todesfälle noch bei 26 gelegen, die der Erkrankungen bei knapp 1300.

(sda)