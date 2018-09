KFC eröffnet alle sieben Stunden eine neue Filiale

Alle sieben Stunden geht eine neue Filiale von Kentucky Fried Chicken (KFC) auf. Die Zahl der Restaurants soll weltweit von 21'500 auf 60'000 ansteigen, zitiert Welt.de den KFC-Vorstandschef Roger Eaton. Ziel der Fast-Food-Kette sei es, in jedem Land der Welt vertreten zu sein.

Mit 60'000 Restaurants würde KFC laut dem Bericht den Konkurrenten McDonald's, der rund 40'000 Niederlassungen hat, überholen und zur grössten Fast-Food-Marke der Welt werden.

Zehn Filialen in der Schweiz

Auch in der Schweiz macht KFC vorwärts: Schweiz-Manager Marco Schepers sagt zu 20 Minuten, die Kette plane in den nächsten zwölf Monaten mindestens fünf neue Niederlassungen. So könne KFC dann im Frühling 2020 das zehnte Schweizer Restaurant eröffnen. Insgesamt schätzt KFC das Marktpotenzial der Schweiz auf 50 Filialen ein, wie Finanzchefin Marisa Kraan zum Markteintritt Ende 2017 zu 20 Minuten sagte.

Das erste KFC-Restaurant in der Deutschschweiz ging im Juni im Berner Shoppyland Schönbühl auf. Insgesamt war es nach Genf und Mendrisio das dritte in der Schweiz.

800 neue deutsche Städte

Insbesondere in Deutschland treibt KFC das Wachstum voran: Die Kette plant laut Welt.de, in 800 neue deutsche Städte vorzudringen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 2000 Städte – KFC will also in fast jede zweite. Bis 2025 sollen es bereits 500 sein, was den Umsatz in dem Land mehr als vervierfachen dürfte.

Laut dem Bericht hat KFC das schnelle Wachstum unter anderem seinen Investoren zu verdanken. Zu den Franchisenehmern der Kette würden Milliardenkonzerne gehören, die auf die Systemgastronomie spezialisiert seien. Das Unternehmen selbst investiere zudem jährlich 2 Milliarden US-Dollar in die Expansion.