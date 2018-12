Kann die SNB die Schweiz in die Pleite treiben?

Der Angriff ______________

Zwei deutsche Ökonomen und Anlageberater warnen Ausländer vor der Geldanlage in der Schweiz:«Schweiz und Franken sind keine sicheren Häfen für Ihr Geld», schreiben Marc Friedrich und Matthias Weik auf dem Portal «Das Investment». Sie greifen damit die Schweizerische Nationalbank (SNB) und deren Präsidenten an: «Entweder ist Thomas Jordan ein Genie und ihm werden Statuen gebaut, oder er spielt das neue Spiel: schweizerisches Roulette.»

Der Vorwurf super kurz______________

Die Schweiz könne «von heute auf morgen pleitegehen», warnen die Ökonomen Friedrich und Weik. Der Grund: Die riesige Bilanzsumme der SNB führe das ganze Land in den Ruin. Sie habe über Jahre hinweg auf den Devisenmärkten interveniert, um gute Bedingungen für die Schweizer Wirtschaft zu schaffen. Dabei hat sie mit ihrer Bilanzsumme die Wirtschaftsleistung überflügelt: Mit rund 840 Milliarden Franken liegt sie bei gut 120 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP).

Ist ein Horrorszenario denkbar, bei dem die Schweiz pleitegehen kann?

Das schon, aber dafür müssten sehr viele radikale Annahmen eintreffen: «Das ist etwa so wahrscheinlich, wie wenn Sie befürchten, dass Ihnen beim nächsten Gang aus dem Haus ein Klavier auf den Kopf fällt», sagt UBS-Chefökonom Daniel Kalt zu 20 Minuten. Tatsächlich ist die SNB durch die riesige Bilanzsumme und ihre Anlagen in Fremdwährungen verwundbar. Denn sie ist den Wechselkurs- und Börsenschwankungen stark ausgeliefert. Bricht der Dollar ein oder fallen die US-Aktien, dann bringt das ihre Frankenbilanz ins Trudeln und schmilzt ihr Eigenkapital ab. «Die Ausschläge müssten aber massiv sein und auch alle Anlagearten einbrechen lassen», so Kalt.

Trifft das dann die ganze Schweiz?

Ja, denn fällt das Eigenkapital der SNB zu stark ins Negative, kann dies das gesamte Finanz- und Bankensystem ins Wanken bringen. «Die Öffentlichkeit könnte zum Schluss kommen, dass die Zentralbank keine vertrauenswürdige Gegenpartei mehr ist», heisst es in einem Report der deutschen Commerzbank von 2015. Damals hatte die SNB den Mindestkurs aufgegeben auch unter Hinweis auf die hohen Fremdwährungsreserven, die seinerzeit um 500 Milliarden Franken standen. Verspielt die SNB ihr Vertrauen, wären Geschäftsbanken nicht mehr bereit, Guthaben bei ihr zu halten. Gerade bei einer kleinen, offenen Volkswirtschaft würden sie in andere Währungen fliehen.

Kann die Nationalbank selbst pleitegehen?

Eine Geschäftsbank wie etwa die UBS kann in Konkurs gehen, nicht aber die SNB. Die Notenbank muss keine Gewinne machen, auch wenn Bund und Kantonen dann kein Geld ausgeschüttet wird. Die SNB selbst bleibt immer liquid. «Dies hat zur Folge, dass eine Zentralbank nicht in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn ihr Eigenkapital vorübergehend negativ wird», erklärte SNB-Präsident Jordan 2011. Damals hatte er auf die Währungsbestände hohe Verluste verbuchen müssen, und das Eigenkapital war stark gesunken. Aber eine Nationalbank kann Verluste immer aussitzen und auf steigende Anlagewerte warten.

Wie steht es ums Image der SNB und des Frankens?

Trotz der riesigen Währungsreserven gelten die Schweiz und der Franken nach wie vor als sicherer Hafen für ausländische Anleger. «Der Franken ist von Anlegern gesucht», sagt Devisenexpertin Thulan Nguyen von der deutschen Commerzbank in Frankfurt. «Wir erwarten, dass der Franken auch in den nächsten Monaten weiter stark bleibt.» Der Grund sind die Risiken in der Eurozone wie der Brexit oder die Finanzpolitik in Italien.