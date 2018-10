Kann man in Läden Preise herunterhandeln?

Rabattschlachten zu Anlässen wie dem Black Friday sind so normal geworden, dass viele Kunden nur noch kaufen, wenn ein Produkt einen reduzierten Preis hat. Doch lohnt es sich, nachzufragen, ob man beim Preis noch etwas machen könne? Die 20-Minuten-Redaktion hat in verschiedenen Läden versucht, den Preis von Produkten herunterzuhandeln. Das ist dabei herausgekommen:

Umfrage Wie wichtig sind Ihnen Rabatte? Ich bin ein absoluter Schnäppchenjäger.

Ich achte überhaupt nicht darauf.

Je nachdem, wie knapp ich gerade bei Kasse bin.

Ich halte das alles für Abzocke.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

• Media-Markt

Als der Media-Markt-Verkäufer sagt, er habe nur noch das Ausstellungsmodell des 1300 Franken teuren PCs, fragt die Redaktion, ob sich da dann wenigstens etwas am Preis machen lasse. Der Mitarbeiter verschwindet kurz, um sich mit dem Geschäftsführer abzusprechen – und bietet dann einen Rabatt von 100 Franken an. Das sind rund 7,5 Prozent des Vollpreises.

• Esprit

Die Redaktion fragt, ob sich was am Preis einer Ledertasche machen lasse, bei der ein Faden absteht. Die Verkäuferin möchte keinen Rabatt gewähren: «Produkte mit Mängeln werden zurückgeschickt. Wenn ein Kunde ein mangelhaftes Produkt aber unbedingt will und es das Einzige im Laden ist, gewähre ich einen Rabatt von 10 Prozent.» Das würden aber nicht alle Verkäufer machen.

• Coop City

Für einen Nagelknipser will die Verkäuferin in der Kosmetikabteilung der Redaktion keinen Rabatt gewähren. Sie sagt, dass es bei unbeschädigten Produkten grundsätzlich keine Preisreduktion gäbe. Nur wenn ein Produkt einen sichtbaren Mangel habe, sei das möglich: «Wenn ein Duschgel zum Beispiel einen Riss am Verschluss hat, gibt es 25 Prozent Rabatt.»

• Och Sport

Die Redaktion fragt, ob man einen Rabatt bekomme, wenn man seine ganze Ski-Ausrüstung im Geschäft kaufe. Der Verkäufer sagt, dass alle Kunden gleich behandelt werden. Darum gibt es ein Rabatt-System. Wer für mehr als 1500 Franken einkauft, bekommt 5 Prozent auf den nächsten Einkauf gutgeschrieben. Wer für 3000 Franken einkauft, bekommt 7,5 Prozent Rabatt auf den nächsten Einkauf.

• Orell Füssli

An der Kasse versucht die Redaktion einen Rabatt für ein Taschenbuch zu bekommen, das sie günstiger im Internet gesehen hat. Auch hier heisst es, dass es bei einem mangelfreien Buch keinen Rabatt gibt. Bei Ansichtsexemplaren wird 25 Prozent Rabatt gewährt, wenn es das letzte verfügbare Exemplar ist.

• Swatch

Die Redaktion will wissen, ob sie einen Rabatt bekommt, wenn sie zwei Uhren auf einmal kauft. Die Antwort der Verkäuferin: «Nein, es gibt in den Shops keine Rabatte. Sie können aber in ein Swatch-Outlet gehen.» Sie gibt noch den Hinweis, dass nach dem Kauf das Auswechseln der Uhren-Batterie gratis ist.

• Markt im Hauptbahnhof Zürich

Eine Verkäuferin am Stand Comestibles Don Giovanni entgegnet auf die Frage nach einem Rabatt auf ein Stück Käse: «Für Qualität muss man zahlen.» Nur bei einem Einkauf von über 100 Franken bekomme man einen Nachlass von 2 bis 3 Franken. Stammkunden, die ein- bis zweimal die Woche kommen, bekommen vielleicht ein Produkt als Geschenk, aber keinen Rabatt. Eine Verkäuferin beim Bio-Gemüsestand sagt, dass Stammkunden schon mal einen Salat geschenkt bekommen, aber keinen Rabatt erhalten.

• Interdiscount

Gibt es Mengenrabatt, wenn man vier Doppelpackungen Varta-Akkus kauft? «Nicht, dass ich wüsste», antwortet der hilfsbereite Angestellte, geht dann aber doch noch kurz zu den Kollegen, um sich zu vergewissern. Solche Aktionen gebe es manchmal, aber jetzt gerade nicht, lautet das Schlusswort.

(vay)