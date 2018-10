«Plastik ist nicht einfach nur böse»

Firmen wie Coca-Cola, Pepsi und Nestlé gehören zu den Firmen, deren Plastik am meisten in der Umwelt landet. Aber es sind ja nicht die Unternehmen, die die alten Flaschen und Verpackungen in die Flüsse werfen oder auf den Wiesen liegen lassen – das tun letztlich die Konsumenten. Nachhaltigkeitsexperte Marco Grossmann vom Beratungsunternehmen Ecos erklärt, wie Konsumenten ihren Beitrag leisten können und warum Plastik nicht einfach nur böse ist:

Marco Grossmannist beim Beratungsunternehmen Ecos Leiter des Green-Economy-Teams und arbeitet derzeit am Projekt «Circular City Switzerland». Mit dem Projekt will Ecos in Basel, Bern, Genf und Lausanne feststellen, welches Potenzial die Kreislaufwirtschaft in diesen Städten hat. Einer der Aspekte ist dabei auch Plastik. Später will das Unternehmen in den einzelnen Städten dann konkrete Leuchtturmprojekte in Sachen Nachhaltigkeit lancieren.

Herr Grossmann, kann man in der Schweiz überhaupt ohne PET leben?

Möglich ist es, aber es ist ein langer Weg dahin. Es gibt natürlich Alternativen zu PET – etwa Plastik auf Basis von Zellulose oder Zucker. Das testen die grossen Schweizer Retailer auch schon. Aber das ist der Knackpunkt: Man muss genau hinschauen, ob alternative Materialien über den gesamten Lebenszyklus hinweg überhaupt nachhaltiger sind und ob sie nicht andere Nachteile – etwa bei der Ernährungssicherheit – mit sich bringen.

Wie kommt der Konsument an diese Informationen?

Das ist leider noch sehr schwierig. An den Kunden werden hier hohe Anforderungen gestellt. Um einen informierten Kaufentscheid zu treffen, muss er sehr viel Wissen selbst einholen. Auch der Label-Dschungel macht es schwierig. Die Digitalisierung kann hier einen Beitrag leisten, da Informationen so einfacher verfügbar werden.

Wie sieht es mit kompostierbarem Plastik aus?

Das ist ein interessanter Ansatz. Kompostierbares Plastik gibt Konsumenten das Gefühl, einen aktiven Beitrag zur Lösung des Plastikproblems leisten zu können. Die Märkte dafür sind darum am Explodieren. Aber das Ganze ist noch ein bisschen komplexer, als es scheint. So kann etwa die Herstellung von Bioplastik in Flächenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelherstellung stehen. Je grösser die Produktion wird, desto mehr fällt das ins Gewicht. Und es ist wichtig, dass das Material am Schluss auch wirklich auf dem Kompost landet und in einen Kreislauf gelangt. Das ist ein relativ hoher Anspruch an den Endkonsumenten.

Wäre es besser, richtig zu rezyklieren, statt Alternativen zu suchen?

Plastik ist sicher nicht einfach nur böse. Es hat etwa im Vergleich mit Glas Vorteile. So kann man ein Tetra-Pack effizienter transportieren als eine Glasflasche. Das heisst aber natürlich nicht, dass der Konsument weiterhin seinen Plastikverbrauch hoch halten soll. Hier ist Zusammenarbeit gefragt. Jeder kann seinen Beitrag leisten – das gilt für Konsumenten, Unternehmen und auch den Staat. Es sollte ein Zusammenspiel zwischen Suffizienz, Konsistenz und Effizienz sein.

Wie kann ich den PET-Verbrauch zumindest reduzieren?

Ausser den Ersatzprodukten wie Bioplastik gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wer beim Coffee to go auf den Wegwerfbecher und das Löffeli verzichtet und stattdessen einen eigenen Thermobecher nutzt, hilft schon. Es gibt auch verschiedene Start-ups, die wiederverwertbares Geschirr bieten. Potenzial haben auch Unverpackt-Läden, die ohne Plastik auskommen. Die gibt es schon in vereinzelten Schweizer Städten. Wer dazu bereit ist, kann auch Produkte wie Waschmittel, Shampoo oder Handcreme selbst fertigen und so bei der Verpackung sparen.

Wie steht die Schweiz eigentlich da, wenns um Recycling geht?

Auf den ersten Blick sieht es gut aus: Das Recycling ist bequem und die Quote ist durchaus okay. Aber im EU-Raum ist sie teils deutlich höher. Wenn man genauer hinschaut, gibt es noch viel Verbesserungspotenzial, gerade in der lokalen Wertschöpfung. Zudem eröffnet der Ansatz der Kreislaufwirtschaft weitere Möglichkeiten vor und nach dem Recycling – seien es Designfragen oder Nutzungsmodelle im Sinn der Sharing-Economy oder auch neue Zusammenarbeit zwischen Sektoren.

Würde ein Röhrli-Verbot wie in der EU etwas bringen?

Einfache Verbote greifen zu kurz. Es ist viel wichtiger, die Wertschöpfungskette zu verbessern, Kreisläufe zu schliessen und entsprechende Rahmenbedingungen und Anreize zu schaffen. Nur im Zusammenspiel zwischen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Verwaltung und Politik können umfassende Lösungen gefunden werden.