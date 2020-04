Kannst du überhaupt Homeoffice machen?

Wer kann, soll Homeoffice machen – so lautet die Weisung des Bundes nun schon seit längerem. Viele Bürojobs werden jetzt in den eigenen vier Wänden erledigt. Insbesondere in der Kredit- und Versicherungsbranche sowie in der IT ist es gut möglich, die Tätigkeit ins Homeoffice zu verlegen, wie Berechnungen von Avenir Suisse, gestützt auf Zahlen des Bundesamts für Statistik, zeigen.

Aber es gibt auch Branchen, wo das Arbeiten von zuhause praktisch gar nicht möglich ist. Allen voran die Land- und Forstwirtschaft sowie das Gastgewerbe, wo 90 Prozent der Schweizer Erwerbstätigen kaum Homeoffice machen können. Auch im Gesundheitswesen und Baugewerbe kommt die grosse Mehrheit nicht darum herum, weiterhin am Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn sie ihren Tätigkeiten weiter nachgehen soll.

«Wir sitzen nicht alle im gleiche Boot», sagte dazu kürzlich auch Juso-Präsidentin Ronja Jansen in einem Instagram-Post. Vor allem bei Berufen mit tiefen Einkommen und in typischen Frauenberufen sei es oft schwierig, Homeoffice zu machen.

