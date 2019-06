Kaputter Flieger ersetzt kaputten Flieger

Bange Minuten für die Passagiere eines Swiss-Flugs von Oslo nach Zürich: Am 9. Juni stieg eines von drei Hydrauliksystemen aus, so dass mehrere Bremsklappen an den Tragflächen nicht mehr funktionierten, wie der «SonntagsBlick» berichtet. Das Fahrwerk habe der Pilot sogar manuell ausklappen müssen.

Auf dem Flughafen Kloten haben laut der Zeitung bereits Feuerwehr und Ambulanz gewartet. Die Feuerwehrleute hätten zuerst überprüfen müssen, ob Hydraulikflüssigkeit auslaufe und ev. auf die heissen Bremsen tropft. Das könne laut der Zeitung das Flugzeug in einen Feuerball verwandeln. Nach der Entwarnung seien sich die Flightattendants in den Armen gelegen und der Pilot habe laut «SonntagsBlick» verunsicherten Passagieren ein Gespräch angeboten.

Unterhalt in Jordanien

Was sie nicht wussten: Dieser Airbus A320 hat einen anderen Pannenflieger ersetzt, weil dieser auf dem Weg von Zürich nach Amsterdam wegen eines kaputten Belüftungsventils umkehren musste. Die Swiss habe gegenüber der Zeitung die Probleme bestätigt, es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Passagiere und die Crew bestanden. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) spricht von sicherheitsrelevanten Ereignissen.

Die Swiss lässt neuerdings ihre Maschinen in Jordanien warten.

