Junge zahlen bis zu 100 Fr weniger Prämie im Monat

Krankenkassen müssen für junge Erwachsene weniger Risikoausgleich zahlen und viele Kassen geben diesen Vorteil an die Versicherten weiter. Deshalb sinken für alle 19- bis 25-Jährigen ab kommendem Januar die Prämien um monatlich bis zu 100 Franken. Dies sagte die Direktorin des Krankenkassenverbands Santesuisse, Verena Nold, am Mittwoch in Bern. Im Gegenzug dürften die Prämien für Erwachsene steigen.

Junge gehen in der Regel weniger zum Arzt und kosten die Krankenkassen deshalb auch weniger. Bislang haben die Kassen einen Grossteil der Prämienzahlungen junger Erwachsener für den Risikoausgleich verwendet, mit dem die Kosten für ältere Versicherte mitfinanziert werden. Dies ändert sich nun.

Risikoausgleich halbiert

Dieses Frühjahr hatte das Parlament den Risikoausgleich für junge Erwachsene halbiert. Ab 2019 wird das neue Gesetz nun umgesetzt und die Jungen profitieren von niedrigeren Prämien.

Für das laufende Jahr zeichnet sich ein geringerer Kostenanstieg bei der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ab als in den Vorjahren, stellt Santésuisse fest. Insgesamt werde aber das Pro-Kopf-Wachstum aller Bruttoleistungen leicht höher sein als 2017.

Massnahmenbündel

Die aktuelle Kostenentwicklung bedeute damit «eine gewisse Atempause». Laut dem Branchenverband muss diese genutzt werden, um Massnahmen zu ergreifen, die das Kostenwachstum langfristig spürbar dämpfen.

Als mögliche Lösungen schlägt Santésuisse unter anderem vor, durch einen jährlichen Auslandpreisvergleich für alle Medikamente deren Preise zu senken. Im ambulanten Bereich könnten Pauschaltarife eingeführt werden und Spitäler sollten sich zugunsten höherer Qualität vermehrt spezialisieren. Ausserdem sollte die Selbstverantwortung der Versicherten gestärkt werden, indem die Mindestfranchise massvoll erhöht und eine Gebühr für Bagatellfälle im Spitalnotfalldienst eingeführt würden.

Gesundheitskosten 2017 unter langjährigem Schnitt

Im Jahr 2017 seien die Gesundheitskosten pro Person in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung mit einem Anstieg von 1,7 Prozent unter dem langjährigen Schnitt geblieben, schreibt Santésuisse weiter.

Die Pro-Kopf-Kosten seien dabei bei den stationären Spitalleistungen um 3,1 Prozent gesunken. Erklären lässt sich dies durch einen höheren Kostenanteil der Kantone und gleichzeitig würden immer mehr Leistungen ambulant, statt stationär erbracht.

Erfreulich ist nach Ansicht von Santésuisse auch, dass die Zahl der Konsultationen in Arztpraxen nahezu konstant geblieben ist. Weil aber die Kosten pro Konsultation zugenommen haben, resultierte bei den ambulant tätigen Ärzten 2017 ein Kostenanstieg um 2,7 Prozent. Der Verband kritisiert, dass die fehlende Preisüberprüfung der Medikamente sich in einem Anstieg der Medikamentenkosten pro Kopf um 4,6 Prozent niedergeschlagen habe.