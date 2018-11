Kunden shoppen, obwohl sie nicht zahlen können

Fast jeder Onlineshop in der Schweiz hat Probleme mit betrügerischen Kunden. 92 Prozent der Händler geben an, schon einmal von Betrug betroffen gewesen zu sein. Ein Drittel sagt, die Zahl der Gaunereien habe im vergangenen Jahr zugenommen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftsauskunft Crif.

Umfrage Haben Sie wegen Onlineshopping schon Schulden gemacht? Ja, ich habe deswegen hohe Schulden.

Ja, sie sind aber nicht so hoch.

Nein, bisher habe ich immer alles bezahlt.

Ich kaufe nicht online ein.

Herr Messner*, shoppen, ohne das Geld dafür zu haben: Warum machen Menschen so etwas?

Ich glaube, es gibt viele Menschen, die nur eine grobe Vorstellung davon haben, wie viel Geld sie überhaupt besitzen. Im Moment des Kaufes denken sie nicht an die Rechnung und haben das vage Gefühl: Irgendwie wird es dann schon gehen mit der Bezahlung.



Viele wissen aber, dass es eben nicht geht – und drücken trotzdem den Kauf-Button im Onlineshop. Warum?

Sie blenden die finanziellen Folgen einfach aus. Ihnen geht es in erster Linie um den Kick, den sie beim Shoppen fühlen. Shoppen macht ihnen Spass, sie geniessen es. Viele kaufen auch Waren – etwa teure Kleider oder hippe elektronische Geräte – um von ihrer sozialen Gruppe eine positive Reaktion zu erhalten. Dieses Motiv ist für sie stärker, als aufs Budget zu achten.



Kann dieses Verhalten ins Krankhafte gehen?

Ja. Man spricht dann von einer zwanghaften Kaufstörung. Es gibt Menschen, die bekommen schwitzige Hände und einen erhöhten Puls, wenn sie nur schon einen Prospekt in der Hand haben oder eben Produkte im Onlineshop sehen. Das geht dann in Richtung Suchtverhalten. Betroffene haben oft grosse finanzielle Probleme und verschulden sich.



*Claude Messner, Professor für Konsumentenverhalten , Universität Bern Ich glaube, es gibt viele Menschen, die nur eine grobe Vorstellung davon haben, wie viel Geld sie überhaupt besitzen. Im Moment des Kaufes denken sie nicht an die Rechnung und haben das vage Gefühl: Irgendwie wird es dann schon gehen mit der Bezahlung.Sie blenden die finanziellen Folgen einfach aus. Ihnen geht es in erster Linie um den Kick, den sie beim Shoppen fühlen. Shoppen macht ihnen Spass, sie geniessen es. Viele kaufen auch Waren – etwa teure Kleider oder hippe elektronische Geräte – um von ihrer sozialen Gruppe eine positive Reaktion zu erhalten. Dieses Motiv ist für sie stärker, als aufs Budget zu achten.Ja. Man spricht dann von einer zwanghaften Kaufstörung. Es gibt Menschen, die bekommen schwitzige Hände und einen erhöhten Puls, wenn sie nur schon einen Prospekt in der Hand haben oder eben Produkte im Onlineshop sehen. Das geht dann in Richtung Suchtverhalten. Betroffene haben oft grosse finanzielle Probleme und verschulden sich.

Dabei nennen die Händler auch den häufigsten Trick, den die Betrüger anwenden: Die Kunden bestellen etwas im Shop, obwohl sie sich voll bewusst sind, dass sie die Rechnung nicht bezahlen können. 89 Prozent der befragten Onlineshops geben an, mit dieser Masche zu kämpfen.

Parfüm beliebt bei Betrügern

Der Schweizer Lehner-Versand ist einer von vielen Händlern, die mit Betrugsversuchen konfrontiert sind. «Letztes Jahr hatten wir vielleicht zehn Fälle, jetzt ist es einer pro Woche», sagt Rossella Vonella zu 20 Minuten. Sie leitet beim Versandhändler die Abteilung für Bonitätsprüfung.

Das häufigste Produkt, das beim Lehner-Onlineshop bestellt und dann nicht bezahlt wird, ist Parfüm. «Dies aus dem einfachen Grund, weil Parfüm von den Betrügern leicht wiederverkauft werden kann.» Betroffen seien aber fast alle Produktkategorien in allen Preisklassen – von Bettwäsche bis zu Kleidern.

Falsche Adresse am Briefkasten

Die Tricks der Betrüger sind dreist. In ihrer Tätigkeit als Betrugspräventions-Expertin hat Vonella schon viel erlebt: Kunden, die falsche Adressen an ihre Briefkästen kleben oder die ältere Nachbarin als Empfängerin des Pakets angeben. «Dann macht es nur noch schwupp, und das Päckli ist weg», sagt Vonella.

Nachzuforschen, in wessen Besitz es letzten Endes gelandet ist, sei meist schwierig. Manche Betrüger seien sogar so kaltblütig, dass sie ihre minderjährigen Kinder als Adressaten für die Online-Bestellung angeben. «Die Kinder können dann nicht so einfach zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie nicht volljährig sind», erklärt Vonella.

Kauf auf Rechnung verleitet zum Betrug

Der Grund für die Zunahme der Betrügereien ist für die Fachfrau simpel: Im Onlinehandel werde es immer einfacher, einen Kaufvertrag abzuschliessen. Dafür verantwortlich seien auch die Händler selbst: «Sie bieten Teilzahlung, Kreditkartenzahlung, Kauf auf Rechnung an – das ist natürlich verlockend.»

Den Kauf auf Rechnung als Zahlungsoption gestrichen hat der Schweizer Onlineshop Lampenprofi.ch. Der Händler hatte im Jahr 2017 während eines Monats einen Testlauf damit gemacht. «Wir haben aber schlechte Erfahrungen damit gemacht», sagt Co-Geschäftsführer Markus Bührer. Rund zehn Prozent der Bestellungen, die auf Rechnung gekauft wurden, seien unbezahlt geblieben. «Am Ende mussten wir etwa 12'000 Franken abschreiben.»

Strafanzeigen und schwarze Listen

Der Lehner-Versand hält am Kauf auf Rechnung fest. Massnahmen zur Betrugserkennung gibt es aber einige: So forscht das Team um Abteilungsleiterin Vonella beispielsweise IP-Adressen aus, führt eine interne schwarze Liste von betrügerischen Kunden und reicht Strafanzeigen ein. Besonders schlimme Delinquenten landen auf der Sperrliste von Inkassobüros. «Wenn man da mal drauf ist, kommt man nicht mehr so schnell runter», sagt Vonella.