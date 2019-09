130'000 Fr. Schulden laut falscher Bonitätsauskunft

20-Minuten-Leserin Lilianna Z.* brauchte eine teure Zahnkorrektur. Um das zu finanzieren, wollte sie die Behandlung in Raten abzahlen – doch das wurde ihr verwehrt. Ihre Kreditwürdigkeit sei auf Stufe Gelb. Warum, wusste sie nicht.

Was gesammelt wird, muss stimmen

Zwar ist das Sammeln von Bonitätsinformationen nicht verboten. Aber die Firma, die das tut, ist grundsätzlich dafür verantwortlich, dass die Daten stimmen, wie Hugo Wyler, Kommunikationsleiter beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, erklärt: «Es liegt am Unternehmen, organisatorische und technische Massnahmen vorzusehen, die eine permanente Richtigkeit der gespeicherten Personendaten sicherstellt.» Ist das nicht der Fall, wäre die Weitergabe solcher falscher, personenbezogener Daten widerrechtlich. So wehren Sie sich gegen falsche Bonitätsauskünfte

Sollte man den Verdacht haben, dass eine Auskunftei falsche Daten über einen gespeichert hat, empfiehlt die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), zur Abklärung ein schriftliches Auskunftsbegehren zu stellen. Diese Auskunft muss kostenlos und innert 30 Tagen erteilt werden, zumindest solange man bei der gleichen Firma nicht mehr als einmal im Jahr ein solches Begehren stellt. Bei manchen Unternehmen, etwa Crif, reicht ein Antrag via E-Mail mit Scan eines Ausweises, Name, Geburtsdatum und aktueller Adresse.



Kann man die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Daten nachweisen, soll man schriftlich die Löschung oder Berichtigung verlangen. Bei einer Berichtigung ist es übrigens nicht die Aufgabe des Gesuchstellers, die korrekten Daten zu liefern. Er muss lediglich nachweisen, dass die existenten Daten nicht stimmen. Die SKS bietet online Musterbriefe sowohl für Auskunfts- als auch Löschungsbegehren . Sollten die Firmen nicht auf das Schreiben reagieren, könne es sich lohnen, den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren, sagt SKS-Rechtsexperte Samuel Portmann. Als letzter Schritt wäre ein Gang vors Zivilgericht denkbar. Hier werde aber meistens eine Bevorschussung der Gerichtsgebühren verlangt.

Auf Nachfrage wurde sie an den Informationsdienstleister Crif verwiesen, wo sie eine Selbstauskunft anforderte. Darin stand, Z. habe Schulden von über 130'000 Franken angehäuft. Das gehe aus einem Registerauszug des Betreibungsamts Weinfelden hervor. Der Haken: Wie Z. feststellte, existiert dieser Eintrag nicht – ihr Betreibungsregisterauzug, der 20 Minuten vorliegt, ist blütenweiss. Und der von Crif erwähnte Auszug wurde nie erstellt, schreibt das Betreibungsamt.

Bei Crif heisst es auf Anfrage von 20 Minuten: «Da wir Millionen von Datensätzen bearbeiten, können wir nicht jeden einzelnen präventiv verifizieren.» Üblicherweise würden die Datenlieferanten verlässliche Informationen bieten. Nach einer Beschwerde von Z. habe die Firma die falschen Daten umgehend gelöscht.

Konsumenten wissen nichts davon

Dass die falschen Informationen über sie vorlagen und sie erst davon erfuhr, als es schon zu spät war, entrüstet die Leserin: «Konsumenten wissen nichts davon und ihnen werden grundlos Geschäfte oder sogar Jobs verwehrt», sagt sie zu 20 Minuten.

Für die Finanzierung ihrer Zahnkorrektur musste ihr Partner einspringen. Nach dem Vorfall vermutet die Leserin zudem, dass sie in der Vergangenheit bei Bewerbungen auch schon das Nachsehen hatte, weil ein potenzieller Arbeitgeber ihre Informationen abfragte.

Das Schicksal von Z. ist bei weitem kein Einzelfall: Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) erhält schon seit längerer Zeit regelmässig ähnliche Berichte von Betroffenen. Es komme sogar vor, dass Personen als nicht kreditwürdig eingestuft wurden, weil ein Familienmitglied in der Vergangenheit Privatkonkurs angemeldet hatte, sagt SKS-Rechtsexperte Samuel Portmann zu 20 Minuten. Das verstosse gegen das Datenschutzgesetz.

Firmen schieben sich Schuld zu

Wenn eine Firma Daten speichert, die nachweislich nicht stimmen, hat jede Person das Recht, sie berichtigen zu lassen (siehe Box). Grundsätzlich könnte man auch gegen die Firma klagen. In den meisten Fällen ist es jedoch schwierig, einen effektiven Schaden nachzuweisen. Und: Oft schieben Firmen die Schuld untereinander ab.

So heisst es in einem Schreiben von Crif an Z., die fehlerhaften Informationen würden von der Auskunftei Bisnode D&B Schweiz stammen. Bei Bisnode will man den Fall aus Datenschutzgründen nicht kommentieren. Ein Sprecher sagt zu 20 Minuten: «Trotz grösster Sorgfalt und Prüfmassnahmen kann es sehr vereinzelt passieren, dass Informationen falsch erfasst werden.» Das Unternehmen habe kein Interesse daran, Personen oder Firmen nicht wahrheitsgetreu abzubilden.

Bund soll was tun

Portmann von der SKS hofft, dass der Bund etwas gegen die Probleme mit falschen Bonitätsauskünften unternimmt. Die momentane Revision des Datenschutzgesetzes sei eine Chance, griffigere Schutzbestimmungen zugunsten der Konsumenten zu erlassen.

Mittlerweile ist die Bonität von Z. wieder auf Stufe Grün. Das Ganze hinterlässt aber einen bitteren Nachgeschmack: Statt zu ihrem Fehler zu stehen, hätte Crif ihr schriftlich unterstellt, sie habe die nicht existierenden Verlustscheine zurückgekauft. «Das suggeriert, dass Crif und deren dubiosen Datenlieferanten nichts Falsches gemacht hätten», sagt Z. zu 20 Minuten.

*Name der Redaktion bekannt