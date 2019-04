E-Autos sind jetzt doch viel sauberer als Verbrenner

E-Autos stossen beim Fahren kein CO2 aus – dafür ist die Herstellung eine grössere Belastung für die Umwelt als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Und auch die Stromerzeugung ist nicht klimaneutral. Darum haben viele Konsumenten Zweifel, ob es wirklich sinnvoll ist, auf ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug umzusteigen. Eine neue Studie zeigt nun: Schon heute fahren Elektrofahrzeuge klimafreundlicher als vergleichbare Verbrenner.

Es braucht kaum dreckigen Strom

Bei der E-Mobilität steht häufig die Stromerzeugung am Pranger. Dabei wäre es kaum nötig, Strom auf klimaschädliche Art zu erzeugen: Strom aus Sonne und Wind kann einer Studie zufolge bis 2050 fast den gesamten weltweiten Strombedarf decken. Auch wenn sich dieser bis dahin noch weiter deutlich erhöht. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Verbindung mit Elektrifizierung könnten 86 Prozent des weltweiten Bedarfs gedeckt werden, heisst es in der Studie der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien, die am Dienstag in Berlin vorgelegt wurde.

Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu) hat in der Studie geprüft, ab welchem Kilometerstand das E-Auto insgesamt weniger CO2 verursacht hat als ein Verbrenner. Ein Elektrofahrzeug überholt demnach den Benziner nach gut 60'000 Kilometern – beim Dieselfahrzeug sind es 80'000 Kilometer.

Fährt man 150'000 Kilometer, was etwa der Garantie eines Nissan Leaf entspricht, stösst das Elektroauto insgesamt 24 Prozent weniger CO2 aus als das Benzinfahrzeug. Der Vorteil gegenüber dem Auto mit Dieselmotor beträgt 16 Prozent.

Schweiz hat besonders sauberen Strom

Für die von der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Auftrag gegebene Studie wurden die Emissionswerte für Deutschland berücksichtigt. In der Schweiz dürften E-Autos noch besser abschneiden, denn der Schweizer Strommix, der vor allem aus Wasser-, Solar- und Atomstrom besteht, ist wesentlich sauberer: «Solange der Mix konstant bleibt, sind Elektroautos in der Schweiz rund 30 bis 40 Prozent sauberer als in Deutschland», erklärt Christian Bach, Abteilungsleiter beim Schweizer Forschungsinstitut Empa.

Noch besser steht es um die Klimabilanz des E-Autos, wenn es vor allem in der Stadt zum Einsatz kommt, wie es in der Studie weiter heisst. Dort ist der Stromverbrauch bei einem optimal gewählten E-Auto niedriger, weil die Batterie kleiner und das Fahrzeug leichter ist.

Ein vergleichbarer Benziner hingegen verbraucht in der Stadt mehr Treibstoff als etwa auf der Autobahn. In diesem Szenario ist das E-Auto schon ab 40'000 Kilometern effizienter als das Benzinfahrzeug.

E-Motor weniger für Autobahn geeignet

Wer hingegen praktisch nur auf der Autobahn unterwegs ist, muss wesentlich weiter fahren, bis es sich aus Klimasicht lohnt: Ein Dieselfahrzeug verursacht in diesem Fall bis zu einer Fahrleistung von 150'000 Kilometern weniger CO2-Emissionen als das E-Auto.

Die meisten Studien gehen bei Elektroautos von einer Lebensfahrleistung zwischen 150'000 und 200'000 Kilometern aus – für reine Autobahnfahrer lohnt sich das E-Auto somit aus ökologischer Sicht nur ganz knapp.

E-Auto sowieso ökologischer

Jörg Beckmann, Geschäftsführer von Swiss eMobility, gibt jedoch zu bedenken, dass die Gesamtlebensdauer eines Autos mehr als zehn Jahre und die Batterie eines Elektrofahrzeugs danach noch als lokaler Speicher im Einsatz sei. Durch diese lange Lebensdauer sei der elektrische Antrieb immer ökologischer als ein Verbrennungsmotor – unabhängig davon, ob sich die Klimabilanz nach zwei oder fünf Jahren ausgleicht.

Wenn mehr E-Autos auf der Strasse unterwegs sind, könnte das schlecht für die Ökobilanz der E-Autos sein: Wie der Energie-Experte Roberto Bianchetti vom Beratungsunternehmen EBP zu 20 Minuten sagt, besteht die Gefahr, dass bei steigender Nachfrage künftig wieder vermehrt Kohlekraftwerke eingesetzt werden. Darum müsse der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion gleichzeitig mit der Einführung der Elektromobilität stattfinden.