Was steckt hinter diesen mysteriösen UBS-Postern?

In Zürich und Basel sind an verschiedenen Orten mysteriöse UBS-Plakate aufgetaucht. Darauf zu lesen ist: «Merci viel mal. Ihr habt uns gerettet. Jetzt retten wir euer Klima.» Dazu steht neben einem aus 10-Euro-Noten gefalteten Tannenbaum der Hashtag #UBS4climate und der Hinweis «100% Klimaneutral». Am Claraplatz in Basel will eine Leserreporterin gleich vier der Poster vor einer UBS-Filiale gesichtet haben.

Bei den Plakaten handelt es sich allerdings um einen Fake. Aufgehängt haben sie Umweltschützer. Welche Organisation genau hinter der Aktion steckt, ist noch unklar. Ein auf dem Plakat aufgebrachter QR-Code führt auf die Webseite Ubs4climate.com, auf der lediglich das Sujet des Plakats zu sehen ist. Laut Informationen aus dem Umfeld von Klimaaktivisten soll heute noch eine Medienmitteilung verschickt werden. Dann wird klar sein, wer und was sich genau hinter der Aktion verbirgt.

UBS findet Aktion «witzig»

Auf Anfrage teilt die Schweizer Grossbank mit, man kenne die Urheber der Kampagne nicht. «Diese witzige Aktion macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam, das uns in der Tat sehr am Herzen liegt», so Sprecherin Anita Greil. Nachhaltigkeit sei für die UBS zentral. Das Plakat sei im alten Brand-Design der Bank gehalten. Rechtliche Schritte gegen die Urheber der Aktion seien nicht geplant.

Dass die gefakten Plakate heute auf Schweizer Strassen auftauchen, ist kein Zufall. Heute findet in Basel die Generalversammlung der UBS statt. Seit langem kritisieren Umweltschützer die Investitionen der Grossbanken UBS und Credit Suisse (CS) in Kohle- oder Öl-Unternehmen, die mit ihrem hohen CO2-Ausstoss das Klima schädigen. Die Aktivisten fordern von den Banken, ihr Anlageporfolio umzukrempeln und nur noch nachhaltige Firmen zu finanzieren.

Grossbanken als Klimasünder



Laut UBS versucht man heute schon nachhaltig zu investieren. Entsprechende Angebote an Anlagemöglichkeiten erweitere man laufend. Zudem betont die UBS, dass man in der Schweiz 100 Prozent der elektrischen Energie aus erneuerbaren Quellen beziehe. Auch die Flugkilometer habe man global von einer Milliarde Kilometer im Jahr 2007 auf rund die Hälfte 2018 gesenkt. Auch im nächsten Jahr will sich die UBS verbessern: Weltweit soll der gebrauchte Strom vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen. Auch der Abfall sowie die selbst verursachten Treibhausgase will man weiter reduzieren.

Laut der aktuellen Analyse «Banking on Climate Change» von Greenpeace und anderen Nichtregierungsorganisationen haben die UBS und die CS von 2016 bis 2018 zusammen rund 83 Milliarden Dollar in fossile Brennstoffe investiert. Davon hat die CS mit knapp 60 Milliarden Dollar Investitionen den Löwenanteil.

