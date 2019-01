Koffer weg – so erhalten Sie Entschädigung

Kommt der Koffer nicht am Reiseziel an, kann das sehr ärgerlich sein. Viele Reisende begeben sich dann auf Shopping-Tour, um Ersatzkleidung auf eigene Kosten zu besorgen. «Dabei hätten sie eigentlich Anspruch auf Schadenersatz – bloss wissen das viele nicht», sagt Lukas von Zittwitz, Sprecher des Fluggasthelfer-Portals Airhelp (siehe Box). 20 Minuten hat die wichtigsten Fragen bezüglich dem Vorgehen bei fehlgeleiteten oder verschwundenen Koffern geklärt:

Die Wenigsten fordern Schadenersatz

Laut einer europaweiten Umfrage des Fluggasthelfer-Portals Airhelp haben 44 Prozent der Befragten schon einmal Erfahrung mit verspätetem oder verlorenem Gepäck gemacht. Lediglich 27 Prozent haben danach jedoch eine Entschädigung eingefordert. Diese wurde laut der Befragung bei 65 Prozent der Fälle ausgezahlt.

«Der Koffer kam nie an»

«Stellt der Passagier fest, dass das Gepäck nicht ankommt, sollte er am besten noch am Flughafen die Mitarbeiter am Lost-and-Found-Schalter über den vermissten Koffer informieren», sagt von Zittwitz. Hierfür ist der «Baggage Tag», also der Beleg mit Strichcode, den man nach Aufgabe des Gepäcks erhält, immer wichtig, der daher unbedingt aufbewahrt werden sollte. Nach der Mitteilung muss die Entschädigung separat bei der Airline eingefordert werden. «Je detaillierter Reisende den Schadensbericht ausfüllen, desto wahrscheinlicher ist ein Erfolg einer Entschädigungszahlung», so von Zittwitz. Dazu gehört eine Liste mit dem genauen Inhalt des Gepäckstückes und dem Wert jedes einzelnen Stückes. Das Montrealer Abkommen legt bei Fluggepäck, das verspätet oder gar nicht ankommt, eine Entschädigung von maximal 1131 Sonderziehungsrechten (SZR) pro Reisenden fest, was derzeit rund 1544 Franken entspricht. Von Zittwitz: «Sollte der Wert diesen Betrag übersteigen, sollten Passagiere das bei der Airline anmelden - am besten beim Check-in.»

«Fehlgeleitet oder Verspätet»

Leserin Sandra: «Nicht angekommen heisst nicht unbedingt verloren. Meist hat es zeitlich nicht gereicht wegen eines Anschlussflugs. Worauf habe ich in diesem Fall Anspruch?»

Auch in diesem Fall hat der Passagier Anspruch auf Entschädigung. Die Swiss beteiligt sich an den Kosten für allfällige Ersatzanschaffungen, wenn das Gepäck im Ausland verspätet ankommt. «Erstattet werden die Auslagen für Hygieneartikel, Unterwäsche und wenn nötig Wechselkleidung. Sämtliche Kaufbelege müssen vorhanden sein», sagt Swiss-Sprecher Florian Flämig. Der maximale Erstattungsbetrag fällt unterschiedlich aus: Für First-Kunden beträgt er umgerechnet rund 300 Franken, für Business-Kunden 200 Franken und für Economy-Kunden 100 Franken. Das Montrealer Abkommen greift zudem auch hier. «Kommt das Gepäck 24 Stunden später an, liefern viele Fluggesellschaften das verspätete Gepäck in die Unterkunft nach. Ausdrücklich verpflichtet sind sie dazu nicht», sagt von Zittwitz.

«Bezahlt die Airline oder die Versicherung?»

«Sollten die Passagiere eine externe Versicherung abgeschlossen haben, sollten sie mit dieser für weitere Schritte in Kontakt treten, nachdem sie den Verlust angezeigt haben», sagt von Zittwitz. Bei einer Buchung über Pauschalreisen sind beispielsweise auch die Reiseanbieter für den erfolgreichen Transfer haftbar zu machen. Wird von einer Versicherung oder Kreditkartenfirma ausbezahlt, so können diese auf die Fluggesellschaft zurückgreifen.

«Beschädigung oder Diebstahl»

Wenn das Reisegepäck nach dem Flug beschädigt ist, haftet die Fluggesellschaft für den entstandenen Schaden. «Das Vorgehen ist dabei je nach Land unterschiedlich», sagt Swiss-Sprecher Flämig. Auch hier gilt der Maximalbetrag von derzeit 1544 Franken. «Wenn Sachen aus dem Koffer verschwinden, sollte man sich innert sieben Tagen direkt am Flughafen oder bei der Fluggesellschaft melden», sagt Swiss-Sprecher Flämig.