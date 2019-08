Kommt jetzt der Totalabsturz an der Börse?

Die Kurse an den Aktienmärkten rund um die Welt sind abgesackt. Am Schweizer Aktienmarkt ging es bis Donnerstagmittag mit den herben Verlusten des Vortages weiter.

An der New Yorker Wall Street verbuchten zuletzt alle drei Indizes Verluste von etwa 3 Prozent. Auch der Nikkei-Index in Tokio schloss tiefer.

Was ist los an den Börsen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was macht den Anlegern Angst?

Sie machen sich Sorgen um die Entwicklung der weltweiten Wirtschaft. Und wenn die Anleger weniger Wachstum erwarten, investieren sie auch weniger an den Aktienmärkten. Im Zentrum stehen nach wie vor die Ängste, die US-Präsident Trump Anfang August durch seine Ankündigung neuer Zölle auf chinesische Waren ausgelöst hat. «Die Strafzölle dürften das Wirtschaftswachstum noch mehr verlangsamen», erklärt Manuel Ferreira, Chefstratege der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Warum schauen plötzlich alle auf den Anleihenmarkt?

Wenn es an den Aktienmärkten schlecht läuft, weichen Anleger häufig auf Anleihen aus. Sie gelten als sicherer. Jetzt gibt es eine aussergewöhnliche Entwicklung in den USA: Zweijährige US-Anleihen werfen mehr Zins ab als zehnjährige. Das war zuletzt vor der Finanzkrise der Fall.

Warum ist das schlimm?

Wenn langfristige Anleihen weniger rentieren als kurzfristige, redet man von einer inversen Zinskurve. Die Anleger werten sie als schlechtes Zeichen: als Signal für eine drohende Rezession. Ferreira von der ZKB bestätigt: «Tatsächlich verlief in der Vergangenheit vor jedem Abschwung die Zinskurve umgekehrt als normal.» Aber: Eine inverse Zinskurve hätte nicht in jedem Fall eine Rezession zur Folge gehabt.

Wie wahrscheinlich ist eine weltweite Rezession?

Es komme darauf an, wie weit man in die Zukunft schaut, sagt Ferreira. «Wir können nicht ausschliessen, dass es in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu einer globalen Rezession kommt.» Unmittelbar bevor stehe sie aber nicht. Aus Deutschland sind gerade schlechte Zahlen zur Konjunktur eingetroffen: Die Wirtschaft ist im Frühling geschrumpft, und auch fürs laufende Quartal sind die Prognosen nicht gut.

Was geht uns Schweizer ein Abschwung in Deutschland an?

Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Geht es der deutschen Wirtschaft schlecht, leiden die Schweizer Firmen – denn sie exportieren sehr viel ins nördliche Nachbarland. Chefstratege Ferreira schaut vor allem auf die deutsche Automobilindustrie: «Diese Branche hat enorm Gewicht, und viele Schweizer Unternehmen beliefern sie – geht es den deutschen Autofirmen schlecht, trifft das die hiesigen Zulieferer empfindlich.»

Wie geht es jetzt weiter an den Börsen? Kommt der Totalabsturz?

Es wird turbulent bleiben, prognostiziert Ferreira: «In der jetzigen Phase kann eine einzige Nachricht die Kurse nach oben oder nach unten schnellen lassen.» Einen anhaltenden Fall oder gar einen grossen Crash erwartet der Experte jedoch nicht. Dafür würden sich der Konsum und der Arbeitsmarkt zu gut halten – und die Notenbanken würden Gegensteuer geben.

Was sollen Anleger jetzt tun?

«Anlegern rate ich, die Positionen zu halten und sich auf keine Abenteuer an der Börse einzulassen», so Ferreira. Der Markt sei derzeit in einer Neubewertungsphase. Trotz der jüngsten Kurskorrekturen ist der Swiss Market Index (SMI) im Vergleich zu Jahresanfang knapp 14 Prozent im Plus.