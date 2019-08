Krankenkassen verweigern Rückzahlung

Jahrelang haben die Krankenkassen Spitalrechnungen falsch abgerechnet, und zwar zu Lasten der Patienten. Die grössten Schweizer Versicherungen weigern sich aber, die unzulässig einkassierten Beträge den Betroffenen zurückzuerstatten. Das zeigt eine Umfrage der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) bei den 15 grössten Krankenkassen.

Konkret geht es um Beiträge bei einem Spitalaufenthalt: Patienten müssen Unterkunfts- und Verpflegungskosten von 15 Franken pro Tag zahlen. Auf diese Kosten haben die Krankenkassen über Jahre hinweg zusätzlich einen Selbstbehalt von 10 Prozent draufgeschlagen. «Diese Praxis entbehrt jeder Logik», schreibt die SKS.

Kritik am Bundesamt für Gesundheit

In einem Urteil vom letzten Mai bestätigte das Bundesgericht, dass dieser verrechnete Selbstbehalt unzulässig sei. Gemäss SKS versprechen die Kassen zwar, künftig korrekt abzurechnen. Sie würden sich aber weigern, die vor dem Urteil ausgestellten Rechnungen zu korrigieren und die Beträge rückzuerstatten. Die einzige Versicherung, die alle Abrechnungen der letzten fünf Jahre korrigiert, ist laut SKS die Concordia.

Die Konsumentenschützer kritisieren zudem das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Es verhindere eine korrekte Aufarbeitung der falsch verrechneten Beträge. In einem Brief an die Krankenkassen erklärte das BAG, es sei nicht nötig, vor dem Bundesgerichtsurteil falsch abgerechnete Beträge zurückzuzahlen. Anstatt eine transparente aktive Information über die fehlerhaften Abrechnungen zu fordern, empfehle das BAG lediglich, «Versicherten die Auskünfte zu erteilen, die diese zur neuen Rechtsprechung des Bundesgerichts einholen möchten».

«Leidtragende sind einmal mehr die Patienten.»

SKS-Geschäftsleiterin Sara Stalder sagt: «Offensichtlich bemüht sich das BAG, das eigene Fehlverhalten nicht an die grosse Glocke zu hängen. Stattdessen stellt es sich schützend vor die Krankenkassen, die mit dem Segen des BAG falsch abgerechnet haben. Leidtragende sind einmal mehr die Patienten.»

Der Konsumentenschutz empfiehlt den Betroffenen, trotzdem eine Rückerstattung zu verlangen. «Wenn sich die Krankenkasse nicht kulant zeigt, bleibt immer noch die Möglichkeit, im Herbst mit der Grundversicherung zu einer anderen Kasse zu wechseln.»

