Siehst auch du Hitler auf diesen Sneakers?

Das Phänomen, in Dingen und Mustern Gesichter zu sehen, bezeichnen Forscher als Pareidolie. So gut wie jeder hat so etwas schon erlebt. Grund dafür ist laut Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) die unterschiedliche Arbeitsweise des menschlichen Gehirns: Während ein Areal in der linken Hirnhälfte beurteilt, wie ähnlich ein Bild einem Gesicht ist, entscheidet die rechte, ob es sich bei dem Gesehenen tatsächlich um ein Gesicht handelt. Sieht man nun eine Kitler, geraten die beiden Hirnhälften in Konflikt und der Betrachter sieht eine Katze mit Hitler-Gesicht.