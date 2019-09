Krypto-Firma ködert Passanten am Zürichsee

20-Minuten-Leser Thomas W.* sass mit einem Kollegen auf einem Bänkli am Zürichsee, als er von einer Gruppe von Werbern des Zuger Start-ups Qiibee angesprochen wurde. Sie fragten, ob er an einer Umfrage teilnehmen wolle. Der 27-Jährige willigte ein – dass Qiibee ein Krypto-Start-up ist (siehe Box) und sie ihm Tokens verkaufen wollten, wusste er nicht. Tokens sind eine Art Anteilsschein, der wie klassische Kryptowährungen, etwa Bitcoin, auf Marktplätzen gehandelt wird.

Digitale Treuepunkte

Qiibee ist ein Schweizer Start-up, das Kundenbindungsprogramme auf die Blockchain verlegen will. So können etwa Coupons oder Sammelpunkte als Tokens vergeben werden. Die Vision: Konsumenten sollen die Möglichkeit haben, diese Tokens auszutauschen – sozusagen Cumulus- in Superpunkte umzuwandeln. Dazu müssen die Anbieter aber erstmal an Bord sein. Bisher hat Qiibee unter anderem mit Firmen wie der Schweizer Kaffeemarke Lattesso zusammengearbeitet.

W. wurde gefragt, ob er sich für Kryptowährungen interessiere und ob er in einen Token investieren würde – zumindest wenn er eine Garantie hätte, dass er sein Geld zurückbekommt, falls die Investition keinen Gewinn abwirft. Als er beide Fragen mit Ja beantwortete, hiess es dann: «So ein Angebot haben wir für dich!»

Werber wollten W. «festnageln»

Für 125 Franken im Monat sollte W. ein einjähriges Abo abschliessen – er würde dann monatlich 15'000 Qiibee-Tokens erhalten. Nicht erwähnt wurde, dass diese Anzahl Tokens nicht einmal 20 Franken wert ist. W. sollte sofort unterschreiben, ein Abschluss via Telefon oder E-Mail sei nicht möglich. «Ich fand es dubios, dass sie mich an Ort und Stelle festnageln wollten», sagt er zu 20 Minuten.

Bei Qiibee heisst es auf Anfrage, man müsse als junges Start-up kreativ sein und neue Wege finden, Kunden zu erreichen. Das sogenannte Krypto-Package, das W. angeboten wurde, sei erst seit zwei Monaten auf dem Markt und befinde sich in einer Testphase, sagt CEO Gabriele Giancola. «Mit der Umfrage erhalten wir Feedback aus dem Markt und wir können prüfen, ob das Produkt für die Kunden Sinn macht oder nicht.»

Methoden sollen geändert werden

Umfragen oder Angebotsabgaben im öffentlichen Raum seien aber nicht geduldet, so Giancola. Die beauftragten Agenturen würden darauf hingewiesen und neu geschult. Wie es überhaupt dazu kam, dass W. angesprochen wurde und wo die Umfragen normalerweise stattfinden sollten, erklärte der CEO nicht.

Auf die derzeit fast wertlosen Tokens angesprochen, sagt Giancola, es handle sich dabei lediglich um ein Geschenk an die ersten Kunden – Ziel des Krypto-Package sei es, den Kunden Wissen über das Thema Blockchain und Krypto zu vermitteln.

Tokens als Verkaufsargument

Inbegriffen seien etwa eine Zusammenfassung über die Geschichte der Technologie, eine Anleitung für ein Hardware Wallet und ein Online-Kurs. Das Produkt sei also nicht in erster Linie eine Investition in Krypto-Tokens, sondern eine umfängliche Einführung in die Technologie.

W. wurde ein anderer Eindruck vermittelt: «Die Qiibee-Tokens waren der Hauptverkaufspunkt.» Auch auf dem Flyer, den W. erhielt und der 20 Minuten vorliegt, sind die Tokens sowie ein einmaliger Hotelgutschein zuoberst aufgelistet – der Online-Lehrgang steht an letzter Stelle.

*Name der Redaktion bekannt

