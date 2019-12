Mann will kündigen und muss 1,5 Stunden warten

Er wollte nur seinen Handyvertrag bei Sunrise kündigen. Dafür musste ein Sunrise-Kunde aber 1 Stunde und 40 Minuten warten. «Liebe Sunrise, ich finde das unterirdisch», mit diesen Worten macht der Kunde seinem Ärger auf Twitter Luft.

Als ich kündigen wollte, wartete ich in der Sunrise-Hotline 1 Stunde und 40 Minuten (!) in der Warteschlange, bis ich mit einem Kundenberater verbunden wurde. pic.twitter.com/30tM84gUWm — Lukas Gächter (@lgaechter) December 3, 2019

Einfach das Telefon aufhängen und einen Brief schreiben, konnte der Betroffene nicht. Denn bei Sunrise können Kunden nur noch telefonisch ihr Abo auflösen. Seit dem 28. Mai 2018 hat der Telekomanbieter nämlich seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert. Darin wird festgehalten, dass nur noch via Telefon oder Chat gekündigt werden kann.

Also blieb dem Kunden nichts anderes übrig, als geduldig der Popmusik der Sunrise-Hotline zu lauschen, bis er mit einem Berater verbunden wurde. Sunrise bestätigt den Vorfall: «Der Kunde hat am Samstag nach dem Black Friday angerufen», sagt eine Mediensprecherin auf Anfrage von 20 Minuten. Dabei ist ihm der Zeitpunkt seines Anrufs zum Verhängnis geworden: «Der Grund für die Wartezeit war der riesige Erfolg am Black Friday, als viele Neukunden zu den Produkten von Black Friday angerufen haben.»

Inzwischen habe Sunrise den Kunden zurückgerufen und sich für das Ärgernis entschuldigt. Auf Twitter regten sich aber viele Nutzer zusammen mit dem Betroffenen über das Verhalten des Telekomanbieters auf. So sorgte bereits im Frühling die Änderung zur telefonischen Kündigung für Empörung. Damals kritisierte der Konsumentenschutz die Neuerung heftig: Diese sei abstrus und kundenunfreundlich.

(bsc)