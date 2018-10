Kursstürze in den USA lassen SMI in Tiefe rasseln

Erneute Kursstürze in den USA und in Asien haben den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel zunächst deutlich belastet. Der Leitindex SMI ist mit Abschlägen von mehr als einem Prozent gestartet, hat seine Abgaben innerhalb der ersten Handelsstunde dann aber doch klar eindämmen können.

In den USA hatten deutliche Kursverluste bei den Technologieaktien dem Auswahlindex Nasdaq zur Wochenmitte seinen grössten Tagesverlust seit sieben Jahren eingebrockt. Enttäuscht aufgenommene Quartalszahlen hatten den Ausverkauf ausgelöst.

Kurzzeitig unter 8'600er Marke gefallen

Das Gesamtbild sei derzeit aber weiter massgeblich von der Zinsentwicklung in den USA beeinflusst, hiess es im Handel. Sie sei zuletzt auch immer wieder als Grund für zwischenzeitliche Verkaufswellen genannt worden. Zuletzt führten sich Investoren nach schwächeren Daten vom US-Häusermarkt in dieser Sorge bestätigt. Sie spiegelten eine nachlassende Nachfrage nach Hypotheken in den USA.

Hierzulande steht der Swiss Market Index (SMI) gegen 10.20 Uhr 0,64 Prozent tiefer bei 8'669,90 Punkten. Damit hat er seine Verluste deutlich eingedämmt. Im Tief war er im frühen Handel kurzzeitig gar noch unter die 8'600er Marke gefallen.

Eine ähnliche Bewegung ist auch an einigen europäischen Märkten zu beobachten. So hat der Dax annähernd 100 Punkte seit seinem bisherigen Tagestief wettgemacht und steht mit aktuell -0,15 Prozent bei 11'179,10 Punkten nur noch knapp im Minus. Derweil steht der französische Cac 40 sogar mit 0,47 Prozent im Plus.

Fokus auf das Tagesgeschäft

Die Bewegung zeigt, dass sich die Märkte in Europa anders als ihre asiatischen Counterparts etwas von den schwachen US-Vorgaben lösen können. In Asien ist etwa der Nikkei-Index mit einem Kursverlust von 3,7 Prozent auf dem tiefsten Stand seit sieben Monaten aus dem Handel gegangen.

Etwas Entspannung macht sich am Morgen auch an den Devisenmärkten breit. So verfestigt sich der Euro etwas gegenüber dem US-Dollar und Franken. Ein Euro kostet derzeit 1,1385 Franken.

Laut Händlern richten Investoren ihren Fokus aktuell stärker auf das Tagesgeschäft. So standen sowohl hierzulande als auch in Europa eine Vielzahl von Quartalszahlen auf der Agenda. Unter den Schweizer Blue Chips haben Sika, die UBS und Lonza überzeugt. Dass Lonza-Aktien dennoch zu den schwächsten Werten gehören, liegt an Gewinnmitnahmen nach einem starken Lauf. Enttäuscht zeigen sich Marktteilnehmer vom Industriekonzern ABB, der nach wie vor bei den Auftragseingängen keine spürbare Belebung aufweisen konnte.

Im weiteren Verlauf tritt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid in den Mittelpunkt. Dabei dürfte auch das Thema italienischer Staatshaushalt in den Fokus rücken.

(sda)