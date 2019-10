«Können uns Traum vom Eigenheim nie erfüllen»

Acht Jahre sparen Schweizer im Schnitt, um sich ein Eigenheim leisten zu können – rund drei Viertel der Bevölkerung würde gern Wohneigentum erwerben. Davon abgehalten werden sie vor allem wegen mangelndem Eigenkapital oder zu hohen Preisen. Auch viele Leser verfolgen den Traum vom Eigenheim:

Umfrage Sind Sie zufrieden mit Ihrer Wohnsituation? Ja, ich wohne in einer Wohnung.

Ja, ich wohne in einem Haus.

Ja, ich wohne in einer Villa/Schloss.

Nein.

Ich bin obdachlos.

«In 16 Jahren sind wir dann schuldenfrei»

«Mein Mann und ich sind gerade mitten im Kaufprozess. Wir dürfen dank meiner Eltern über ein Darlehen von 250'000 Franken verfügen, das wir dann aber monatlich abzahlen werden. Zurzeit sind wir bei einem Haus in der Endrunde des Verkaufs und warten auf eine positive oder negative Antwort. Ich persönlich fand es anfangs schwer, in dem ganzen Wirrwarr den Überblick zu behalten. Wichtig ist in meinen Augen, die Berechnungsformeln zu verstehen und bei mehreren Finanzinstituten ein Angebot zu verlangen. Jetzt steht unsere Planung, und mit viel Glück sind wir dann in 16 Jahren gegenüber meinen Eltern schuldenfrei!»

«Wir werden uns den Traum nie erfüllen können»

«Ich bin ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker und meine Freundin hat in der sozialen Branche eine leitende Position. Das klingt nach Jobs, mit denen man sich ein Haus leisten könnte, oder? Falsch. Extrem hohe Mieten, Versicherungen und Mobilität machen das Sparen unmöglich. Viele meiner Generation werden sich diesen Traum leider niemals erfüllen können, obwohl sie mindestens genauso hart arbeiten wie unsere Eltern. Der Grund liegt auf der Hand: die schleichende Inflation. Ich verdiene genauso viel wie mein Vater damals. Nur hatte er in dem Alter ein Auto und zwei Kinder. Ich kann mir knapp ein- bis zweimal im Monat ein Essen auswärts leisten.»

«Erbschaft machte es möglich»

«Wir haben diese Woche unser erstes Haus gekauft. Wir hatten bereits zwei Jahre gespart, da kam eine Erbschaft dazu und wir konnten gleich eine Immobilie kaufen. Jetzt sind die Eigenmittel zwar weg, aber die Finanzierung ist für uns kein Problem, da die Zinsen sehr tief sind und das Haus kaum Investitionen braucht. Bei vielen Häusern braucht es ausser Eigenkapital auch viel Geld, um Schäden zu reparieren. Wir achteten besonders darauf, dass wir nicht noch 500'000 Franken brauchen, um das Haus überhaupt erstmal bewohnbar zu machen.»

«Man muss auf einiges verzichten»

«Wohneigentum ist für mich schon längst Wirklichkeit. Ich konnte ziemlich jung eine zentral gelegene Wohnung erwerben. Ich war damals froh, dass beim Bezug die Zimmer und die Küche renoviert waren und bereits neue Fenster installiert worden waren. Um sich Wohneigentum finanzieren zu können, muss man natürlich auf einiges verzichten.»

«Ich legte jeden Franken auf die Seite»

«Vor zwei Jahren wohnte ich in einer WG und habe jeden Franken auf die Seite gelegt. So war das Eigenkapital bald auf der hohen Kante. Meine heutige Wohnung ist doppelt so viel wert wie die von damals.»

«Als Mieter bin ich flexibler»

«Ich will gar keine eigene Wohnung. Als Mieter bin ich viel flexibler und muss mich auch weniger selbst um Probleme kümmern. Wenn zum Beispiel der Kühlschrank kaputtgeht, melde ich es dem Vermieter und der regelt das. Klar, insgesamt ist Mieten ein bisschen teurer, aber das scheint sich ja sowieso immer mal wieder zu ändern. Mir ist meine Freiheit lieber als Geld.»

Bescheiden leben, bis man sich das Haus leisten kann

Um innert acht Jahren das laut Swiss Life durchschnittliche Eigenkapital von 212'000 Franken aufbringen zu können, muss man als Familie monatlich 2208 Franken auf die Seite legen. Wer für ein Eigenheim spart, sollte früh damit anfangen – etwa mit Einzahlungen in die Säule 3a, rät Kathrin Eliasson, Ökonomin beim Schweizer Hauseigentümerverband: «Bis man sich dann das Eigenheim leistet, lebt man am besten möglichst bescheiden.» So soll man sich etwa vorläufig für eine günstige Mietwohnung entscheiden oder auf teure Ferien verzichten.

Um Kosten zu senken, seien zudem Kompromisse bei der Wahl des Objekts angesagt: Kleinere Häuser oder solche in etwas abgelegenerer Lage dürften erschwinglicher sein. «Und man sollte bei der Hypothek unbedingt gut verhandeln und nicht einfach das erste Angebot nehmen», fügt Eliasson hinzu.

Allerdings sei auch zu bedenken, dass es bei der Hypothek nicht nur auf das Eigenkapital ankomme. Es kann auch sein, dass man keine Hypothek bekommt, weil der Lohn zu niedrig ist: Die Zinsen dürfen nicht höher sein als ein Drittel des Einkommens. Bei einer Liegenschaft im Wert von einer Million Franken und Eigenmitteln von 20 Prozent, erhält man die Hypothek bei einem Zins von 5 Prozent also nur, wenn man im Jahr mindestens 120'000 Franken verdient – ohne Unterhalts- und Nebenkosten gerechnet. Sonst müsste man das Eigenkapital erhöhen, damit die Zinsen sinken.

