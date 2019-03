Lidl setzt jetzt auch auf den Self-Checkout

Der Discounter Lidl startet im laufenden Jahr Tests mit Selbstbedienungskassen, wie sie beispielsweise bei Migros und Coop in vielen Filialen bereits Normalität sind. Das gab das Unternehmen am Montag anlässlich seines 10-Jahr-Jubiläums in der Schweiz bekannt.

Ausserdem will Lidl im Laufe des Jahres auf digitale Preisschilder umsteigen. Für diese Umstellung investiert der Discounter nach eigenen Angaben rund 2 Millionen Franken.

Erste Filiale an einem Bahnhof

Zehn Jahre nach Eröffnung der ersten Filialen in der Schweiz setzt der Lidl für die weitere Expansion nicht nur auf Standorte in Industrie- und Gewerbegebieten, sondern auch auf innerstädtische Lagen.

So seien in den vergangenen Wochen in Solothurn und Bern gleich drei Filialen in Stadtzentren eröffnet worden. Für 2020 ist zudem die Eröffnung einer ersten Filiale in einem Bahnhof geplant, und zwar in Morges.

Digitale Preisschilder

Bereits bekannt ist zudem, dass Lidl in den nächsten Jahren in die Untergeschosse der Loeb-Warenhäuser in Bern und Biel einziehen wird. Mit der Expansion an Standorte, die sich nicht wie die klassischen Lidl-Filialen in Gewerbegebieten befinden und nicht über viele Parkplätze verfügen, will Lidl nach eigenen Angaben «dem wachsenden Bedürfnis der urbanen Bevölkerung nach einer raschen und Preiswerten Nahversorgung» nachkommen.

Lidl betreibt aktuell 127 Filialen in der Schweiz und beschäftigt über 3500 Mitarbeitende.

(sda/vb)