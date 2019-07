Lidl attackiert Konkurrenz mit Wortspielen

Unter den Discountern tobt ein harter Preiskampf. Das macht die neue Werbekampagne von Lidl deutlich: Mit frechen Wortspielen wie «Lidl lohnt sich. ALDI anderen sind teurer» teilt das Unternehmen auf Plakaten und in den sozialen Medien gegen den Konkurrenten Aldi aus. Sogar dessen Logo ist innerhalb der Wortkreationen mit der richtigen Farbe und Schrift angedeutet.

Bei der Kommission kann jede Person eine Beschwerde einreichen. Diese wird dann von einem Gremium beurteilt. Allerdings spricht die Kommission keine rechtskräftigen Urteile, sondern Empfehlungen aus, die von den Werbetreibenden berücksichtigt werden sollen. Damit sollen Klagen oder Strafverfahren von staatlichen Behörden vermieden werden.

Laut der «Lebensmittel Zeitung» will Lidl auf «erfrischende und humorvolle Art und Weise» auf das eigene Markensortiment und die Tiefpreise aufmerksam machen. «Unser Ziel ist es, unsere Preisführerschaft und unsere Stellung im Lebensmitteleinzelhandel als erster Discounter mit Markenprodukten zu unterstreichen», teilt Lidl mit.

Furore im Netz

Zu sehen sind die Plakate eine Woche lang in ganz Deutschland. Auch andere Konkurrenten wie Rewe und Edeka kriegen mit den Slogans «Ab zu Lidl. Der Rest ist irREWElant» oder« Teurer wäre EDEKAdent» ihr Fett weg. In der Schweiz sei eine Kampagne in dieser Art nicht geplant, teilt Lidl Schweiz 20 Minuten mit.

Im Netz sorgt die Lidl-Werbung für grosse Aufmerksamkeit. Ein Onlinevideo zur Kampagne auf dem Facebook-Profil des Discounters hat bereits über 6000 Likes und 4000 Kommentare. Viele feiern die Werbung gleich mit eigenen Wortkreationen. «Richtig geil. Wie sagt man: Ich Lidl es», schreibt ein Nutzer. Aber auch kritische Stimmen gibt es. «Ich liebe Aldi. Viel besser. Müssen auch keine Werbung auf Kosten anderer machen», so eine Nutzerin.

Auf Twitter wird die Kampagne ebenfalls diskutiert:

Schweigende Konkurrenz

Die Konkurrenz schweigt sich über die Seitenhiebe von Lidl aus. Man äussere sich zu Aktivitäten von Wettbewerbern nicht, teilt etwa Aldi Süd auf Anfrage mit.

Eine öffentliche Antwort auf die Plakatprovokation kommt indes von der Edeka-Tochter Netto, gegen die Lidl mit der Kampagne ebenfalls schiesst. Nun hat Netto in der deutschen «Bild» ein Werbeinserat geschaltet und pfeift mit der Frage «Du willst a LIDL bit more Auswahl?» zum Gegenangriff, wie die «Lebensmittel-Zeitung» berichtet. Ob die anderen Konkurrenten nachziehen, ist unklar.

Nicht verboten

Im Gegensatz zur Deutschland hat sich der Discounter-Kampf hierzulande nicht entfacht. Sind in der Schweiz solche vergleichende Werbungen überhaupt zulässig? «Die Art Werbung ist grundsätzlich nicht verboten», sagt Thomas Meier von der Schweizerischen Lauterkeitskommission (siehe Box). Wichtig sei aber, dass in der Werbung ein anderes Unternehmen nicht schlechtgemacht werde. «Wenn man den Konkurrenten verspottet oder herabsetzt, wäre das unlauter», sagt Meier. Eine entsprechende Regelung ist in den Grundsätzen der Kommission verankert.

Ebenso wäre Werbung unlauter, wenn die gemachten Aussagen zu den Produkten nicht korrekt sind. «Wenn ein Unternehmen sagt, seine Produkte sind günstiger, dann muss er diese Tatsachenbehauptung nachweisen können», sagt Meier. Ob es sich bei der Lidl-Kampagne um unlautere Werbung handle, kann er nicht sagen. «Das kann nur von einer unseren drei Spruchkammern auf Beschwerde hin beurteilt werden.»