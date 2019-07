Lidl führt ein eigenes Handy-Bezahlsystem ein

Der Detailhändler Lidl will es mit Apple und Google aufnehmen und lanciert sein eigenes Bezahlsystem fürs Smartphone. Die Testversion kann derzeit in Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla und Málaga auf dem spanischen Festland genutzt werden. Ist die Testphase erfolgreich, soll Lidl Pay Schritt für Schritt in ganz Europa eingeführt werden, wie das deutsche Branchenportal «Lebensmittel Zeitung» schreibt.

Ob das Bezahlsystem von Lidl auch in die Schweiz kommt, ist nicht klar. «Wir können derzeit keine Angaben dazu machen», sagt Lidl-Sprecher Mathias Kaufmann. «Aber wir verfolgen diese Entwicklung mit grossem Interesse.»

Bezahl-App funktioniert mit Kreditkarte

Das digitale Portemonnaie wurde in die neue Loyalty-App Lidl Plus eingebaut und ist Teil der digitalen Kundenkarte. Das Smartphone des Kunden kann per QR-Code mit der Kasse kommunizieren. In Spanien können Kreditkarten von Visa und Mastercard hinterlegt werden.

Die Service-App von Lidl ist in der Schweiz derzeit nicht erhältlich. In den Ländern Spanien, Dänemark, Österreich und Polen sowie in Teilen Deutschlands ist die App bereits im Einsatz. In Deutschland soll das Bezahlsystem 2020 live gehen.

Apple behält Daten für sich

Warum will der Detailhändler aus Deutschland mit internationalen Grössen wie Apple und Google, die bereits gut etablierte Pay-Lösungen fürs Smartphone haben, in Konkurrenz treten? Das dürfte vor allem mit der Kundenbindung zu tun haben, meint Sandro Graf, der an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Bezahlverhalten erforscht. «Gerade Apple schützt die eigenen Daten sehr gut», erklärt Graf. Für Detailhändler sei es deshalb einfacher, Daten über eine eigene Bezahllösung zu erheben.

«Mit einem eigenen Handy-Bezahlsystem macht sich Lidl unabhängig», sagt Graf. Das sei der Vorteil. Der Nachteil: Mobile-Payment-Lösungen aufzubauen ist ein sehr herausforderndes Vorhaben. Andreas Dietrich, Experte für Digital und Retail Banking an der Hochschule Luzern, räumt dem Bezahldienst von Lidl hierzulande keine grossen Chancen ein: «In der Schweiz hat es schon genug gut etablierten Player», sagt er.

Schweizer Detailhändler arbeiten mit Twint

Die Migros hat in ihrer App auch ein eigenes Bezahlsystem integriert. Gleichzeitig hat der Kunde aber auch die Möglichkeit, die Mobile-Payment-Lösungen Twint der Credit Suisse zu integrieren. Coop arbeitet ebenfalls mit dem mobilen Bezahlsystem Twint.