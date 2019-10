Lidl lanciert Label für weniger Plastik

Die Konsumenten wollen weniger Verpackung. Darum ist die Reduktion von Plastik auch eines der grossen Themen im Detailhandel. Die Anbieter übertrumpfen sich regelmässig mit Zahlen zu Tonnen von Kunststoffen, die sie einsparen wollen. So auch bei Lidl: Der Discounter der deutschen Schwarz Gruppe will den Plastikeinsatz bei Eigenmarken bis 2025 um 20 Prozent reduzieren.



Damit die Kunden auch sehen, wo Lidl Verpackung eingespart hat, werden die Produkte mit einem grünen Logo gekennzeichnet. In Deutschland heisst das Label «Verantwortlicher verpackt». In der Schweiz hat sich der Discounter wegen der vier Landessprachen für die englische Bezeichnung «Packaging Responsibly» entschieden.

Umfrage Glauben Sie, das Label für weniger Verpackung bringt etwas? Ja, auf jeden Fall. Ich werde darauf achten.

Nein, eher nicht. Vielen Leuten ist die Verpackung egal.

Bin skeptisch. Das Label ist vor allem Marketing.

Ich kaufe sowieso möglichst nur unverpackte Ware.

Label startet 2020

Laut Lidl-Schweiz-Sprecher Matthias Kaufmann ist der Detailhändler derzeit daran, alle Verpackungen zu analysieren und zu erörtern, wo Reduktionen machbar sind. «Die Einführung des Logos auf ersten Produkten findet voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 statt», so der Sprecher. Eine Artikelanzahl will Lidl Schweiz noch nicht nennen. Konkreter ist hingegen das Ziel für Deutschland: Dort soll das «Verantwortlicher verpackt»-Label bei 170 Eigenmarkenverpackungen zum Einsatz kommen, darunter bei Joghurts, Fruchtsäften sowie Wurst und Fleischwaren, wie die «Lebensmittelzeitung» berichtete.



Die Reduktion des Plastiks erfolgt etwa über das Anpassen der Materialdicke und der Grösse einzelner Plastikverpackungen. Zudem verwendet Lidl je nach Produkt statt Plastik neu Karton oder setzt etwa bei gewissen Früchten auf einen verpackungsfreien Verkauf. Im Rahmen der «Weniger Plastik»-Strategie testet Lidl zudem das Lasern von Bio-Avocados oder Bio-Mangos, statt die Früchte in Folie zu verpacken. Es ist gesetzliche Vorschrift, dass sich Bio-Produkte klar von konventionellen Waren unterscheiden.

Lidl-Chef Georg Kröll beantwortete im September die Fragen der 20-Minuten-Leser.



(sas)